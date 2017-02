YS ORIGIN/ Esce il gioco per Playstation 4 e Ps Vita (oggi 21 febbraio 2017)

YS ORIGIN, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PS VITA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Il mondo dei videogiochi ha annunciato che sarà possibile, ormai presto, acquistare il nuovo e tanto atteso videogioco Ys Origin. La sua uscita è stata fissata per il giorno 21 febbraio. Il videogioco Ys Origin è stato progettato dalla società Niohn Falcom Corporation che lo ha reso disponibile per la consolle Ps4 e Ps Vita. Tuttavia si tratta solo di un capitolo di una saga ormai molto nota, che affonda le sue origini già nel lontano 2006 quando veniva pubblicata una limited edition, progettata esclusivamente per la piattaforma Microsoft Windows. Il videogioco Ys Origin rientra nella categoria dei videogiochi Fantasy, sebbene si qualifichi principalmente come in gioco di ruolo e, soprattutto, d'azione. Questo videogioco giapponese prevede la modalità giocatore singolo.

YS ORIGIN, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PS VITA – COME SI GIOCA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Al centro della storia c'è la Terra Ys, governata da due gemelle: Feena e Reah. Il gioco inizia con uno scenario apparentemente tranquillo, con le due dee che attraverso la Perla Nera hanno donato agli uomini una parte della loro magia. In cambio gli uomini, per ringraziare le dee della loro bontà, prestano tutto il loro servizio, assicurando anche il massimo della protezione. Questo viene reso possibile grazie a sei grandi famiglie di sacerdoti. Questa apparente calma, però, viene distrutta nel momento in cui la terra Ys viene colpita e presa d'assedio da alcuni demoni. A questo punto della storia inizia l'azione, poiché le due dee e i sei sacerdoti tentano di salvare i loro abitanti facendo staccare la parte di terra abitata dal suolo, facendola restare sospesa nel cielo. Tuttavia i demoni non si daranno per vinti e provvederanno a costruire una Torre che permetterà loro.di raggiungere gli abitanti di Ys. Chi avrà la meglio? Per quanto riguarda la modalità di gioco occorre precisare che, a differenza dei capitoli precedenti, in questo nuovo videogioco sono stati introdotti tre differenti personaggi. Il giocatore, quindi, potrà scegliere il personaggio che meglio lo rappresenta in base al carattere, al temperamento e fisico. Naturalmente ciascun personaggio ha le proprie caratteristiche, nonché qualità e punti di forza. Una volta scelto il personaggio sarà compito del giocatore condurlo sul campo di battaglia, avendo cura di schivare tutti i demoni che incontrerà lungo il suo cammino. Durante l'avventura, in base alla competenza acquisita, il personaggio acquisterà armature e stivali sempre più sofisticati, con cui potrà sentirsi ancora più invincibile.

