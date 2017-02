HELLION/ Per gli amanti dello spazio: esce il gioco per computer (oggi 24 febbraio 2017)

HELLION, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Se le avventure spaziali risultano essere il proprio pane quotidiano, allora Hellion risulta essere il titolo che riesce a garantire quel livello di soddisfazione, senza che vi possano essere dubbi di ogni genere. Hellion risulta essere in grado di offrire una trama che risulta essere in grado di offrire un tipo di narrativa differente. Il giocatore deve guidare un gruppo di astronauti che si trova nello spazio e che deve sopravvivere alle diverse avversità che potrebbero essere in esso presente. Sarà necessario sottolineare come, il gioco, presenta tematiche come il survival horror e pertanto si dovranno avere dei nervi saldi per poter essere in grado di apprezzare maggiormente questo particolare tipo di gioco. Gli astronauti si trovano a dover colonizzare, sfruttare o anche distruggere il pianeta stesso che viene preso in considerazione. Si deve mettere in risalto come, in queste particolari fasi, sarà necessario effettuare uno studio del pianeta stesso, cosa che risulta essere fondamentale per poter riuscire a superare le diverse tipologie di missioni che verranno proposte. Da aggiungere appunto il fatto che, le esplorazioni sono la tematica principale e bisogna avere anche molta pazienza nel cercare ovviamente le risorse utili per far evolvere ovviamente le proprie armi, cosa che non si deve sottovalutare. Pertanto la tematica del gioco Hellion risulta essere molto semplice: riuscire a soddisfare tutte le richieste delle varie missioni e sopravvivere e cercare naturalmente di evitare che, le oscure forze del male, possano avere la meglio sul gruppo di astronauti. Allo stesso tempo attenzione anche ai nemici reali, quelli comandati dai giocatori, che potrebbero commettere atti pericolosi come attaccare pur di ottenere ovviamente i diversi tipi di risorse uniche che servono per progredire nel gioco.

HELLION, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC - FASI D'AZIONE PER GLI AMANTI DEI GIOCHI SPAZIALI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Il titolo Hellion sembra essere una versione migliorata del titolo assai recente No Man's Sky che, proposto come particolare titolo innovativo, si è invece rivelato essere abbastanza deludente. Occorre mettere in risalto come le tematiche sono molto simili ed anche il game play, visto che cercare le risorse, esplorare ed ovviamente andare alla ricerca di nuovi strumenti, sono molto simili a questo titolo. Ovviamente non si parla di una fotocopia vera e propria ma le similitudini sono parecchie. Da aggiungere pure come, per questo titolo sono previsti diversi DLC, che potrebbero aumentare le risorse, pianeti e missioni. Occorre quindi fare un tipo di analisi che risulta essere semplice: il gioco è adatto a chi ama i giochi spaziali e di ruolo e soprattutto fasi di studio abbastanza lunghe e pianificazione, anche su larga scala, dei propri obiettivi. Si deve anche cercare di mettere in risalto il fatto che, questo gioco, possiede anche fasi d'azione che devono essere analizzate con attenzione: si parla di combattimenti che potrebbero attirare l'attenzione di chi cerca appunto queste particolari tematiche in tale tipologia di gioco. Un mix unico sotto ogni aspetto per Hellion, disponibile per computer dal ventiquattro febbraio.

