HOLLOW KNIGHT/ Esce il gioco per pc e per la nuova consolle di casa Nintendo (oggi 24 febbraio 2017)

HOLLOW KNIGHT, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC E PER NINTENDO (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Nuovo gioco plattform in grafica 2d che sicuramente sarà in grado di offrire ai giocatori un grandissimo divertimento. Il titolo risulta essere in grado di garantire ore ed ore di intrattenimento: il titolo del gioco risulta essere Hollow Knight, che usce, oggi, venerdì 24 febbraio 2017. Hollow Knight è un tipo di gioco che ripercorre tantissimo i vecchi giochi piattaforma con diverse tipologie di aggiunte che danno ovviamente quella sensazione di novità unica sotto ogni punto di vista.

HOLLOW KNIGHT, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC E PER NINTENDO – COME FUNZIONA (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Il gioco narra la storia di un guerriero, con le sembianze di un semplice coniglio, il quale ha una missione particolare, ovvero quella di salvare il suo regno. Ovviamente però, le diverse missioni che dovrà affrontare saranno ricchissime di inganni e soprattutto potrebbero creare delle situazioni abbastanza strampalate. Nemici sempre presenti e soprattutto missioni al limite della resistenza umana sono le diverse tematiche che verranno affrontate durante questo semplice gioco, il quale si distingue dagli altri per una trama lineare e per un game play classico ma con l'aggiunta di innovazioni abbastanza interessanti. Basti pensare al fatto che, questo titolo, aggiunge al genere delle piattaforme 2D, gli elementi di un RPG di prima classe, con tanto di ricerca di nuove armi e soprattutto con tanto di missioni che saranno in grado di mettere a dura prova i propri riflessi. Da aggiungere ovviamente il fatto che, la trama potrebbe subire delle variazioni a seconda delle scelte che vengono effettuate da parte dei giocatori. Sarà quindi abbastanza interessante vedere quale sarà la storia che si decide di intraprendere con questo tipo di gioco, il quale si annuncia abbastanza interessante ed allo stesso punto in grado di intrattenere una buona fetta di pubblico. Salvare il regno, esplorare nuovi luoghi ed affrontare dei nemici veramente molto agguerriti sono tutte le tematiche che si susseguiranno in questo semplice titolo, il cui compito è quello di riuscire ad intrattenere, in maniera unica e piacevole, i vari giocatori che amano lo stile semplice e senza troppe complicazioni del gioco.

HOLLOW KNIGHT, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC E PER NINTENDO – AZIONE FRENETICA (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017)Il game play si scosta dai classici a scorrimento dell'epoca precedente dei video giochi: le mappe sono maggiormente esplorabili e ci saranno dei bivi che risultano essere interessanti da affrontare, visto che metteranno a dura prova la resistenza e tenacia del giocatore stesso. Si aggiungono anche i potenziamenti e tante armi e mosse combo da sbloccare, che danno quell'aggiunta veramente unica ed interessante al gioco stesso. Inoltre si parla di un titolo che non lascia nulla al caso e che riesce ad intrattenere anche coloro che cercano azione frenetica, soprattutto nei livelli dove i nemici sono maggiormente numerosi. In sostanza si tratta di un gioco abbastanza completo che sembra puntare ad una larga fetta di mercato e che sicuramente sarà in grado di intrattenere e stimolare la voglia di giocare di coloro che amano questo particolare genere. Il titolo per ora è atteso sia per il computer che per la nuova consolle di casa Nintendo, seppur sia possibile vedere a breve una sua trasposizione anche sulle altre piattaforme di gioco.

