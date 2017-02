LEGO WORLDS/ Il gioco che stimola la fantasia del giocatore: per pc, Playstation 4 e Xbox One (oggi 24 febbraio 2017)

LEGO WORLDS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC, PLAYSTATION 4, XBOX ONE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Lego Worlds è un tipo di gioco che sarà in grado di offrire delle ore ed ore di intrattenimento praticamente infinito, dettaglio che non si deve per nessun motivo sottovalutare. Ecco in cosa consiste questo particolare tipo di gioco. Lego Worlds è un nuovo titolo che vedrà la luce nel ventiquattro febbraio 2017 e che permetterà ai giocatori di vivere delle ottime sensazioni, visto che questo particolare tipo di gioco garantisce ovviamente la possibilità di poter riuscire a dare libero sfogo alla propria fantasia. Questo per il semplice fatto che, Lego Worlds, permette ai giocatori di creare il loro mondo coi Lego senza che vi possano essere delle complicazioni. Si tratta quindi di un gioco a mondo aperto che offre l'opportunità di poter creare il proprio mondo virtuale, proprio come accade con Minecraft, seppur in maniera leggermente differente. Sarà necessario mettere in risalto come, questo particolare tipo di gioco, mette in mostra un livello di difficoltà medio: il giocatore deve avere una grande pazienza nel riuscire ad ottenere un successo unico, ovvero quello che consiste nel creare il proprio mondo perfetto formato solo ed esclusivamente coi Lego. Il giocatore avrà anche a disposizione un ottimo editor che garantisce l'opportunità di poter avere un ruolo molto importante: sarà possibile creare un mondo perfetto modificando ogni pezzo di Lego senza alcun limite. Sarà quindi possibile poter dare libero sfogo ad ogni tipologia di fantasia: si potrà quindi avere la sensazione di essere dei veri e propri programmatori, visto che ogni tipologia di aspetto deve essere naturalmente studiato a tavolino.

Pertanto poca trama in questo particolare tipo di limite, cosa che non si deve sottovalutare: la libertà sarà la vera trama. Il multiplayer permette di ammirare ovviamente ogni altro luogo creato dagli altri giocatori ed inoltre collaborare sarà in grado di poter offrire tantissimi ottimi oggetti al giocatore, che riesce a garantire il miglior tipo di soddisfazione.

LEGO WORLDS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC, PLAYSTATION 4, XBOX ONE - DIVERTIMENTO ASSICURATO (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Graficamente il gioco ricorda molto quello di Minecraft: quello stile molto semplice, che ricorda ovviamente il mondo dei Lego, sarà in grado di offrire un ulteriore livello di intrattenimento senza che vi possano essere delle complicazioni. Inoltre occorre cercare anche di notare il game play, che risulta essere completamente differente rispetto ad altri giochi e soprattutto sarà anche possibile notare come, azione ed altri elementi sono tutt'altro che presenti in grande misura in questo particolare titolo. Il gioco risulta essere quindi molto differente rispetto a tantissimi altri: il titolo è consigliato ovviamente a chi ama questo genere e che vuole essere in grado di sfruttare una valida alternativa all'ormai vecchio Minecraft. Titolo sconsigliato invece a chi ricerca azione frenetica, visto che dovrà puntare su altri titoli per poter riuscire ad ottenere tale tipologia di sensazione.

