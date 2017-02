NUOVO NOKIA 3310/ Prezzo, caratteristiche e uscita in Italia: entusiasmo incontenibile dopo la presentazione a Barcellona

NUOVO NOKIA 3310 PRESENTATO A BARCELLONA: L’ENTUSIASMO SUI SOCIAL È INCONTENIBILE - È così, dopo ben 17 anni, il mitico Nokia 3310 è pronto a tornare sul mercato: il primo rilascio coincide con l’inizio del nuovo millennio, ma il cellulare della casa finlandese ha segnato una momento fondamentale nella storia dei dispositivi mobili, e non ha paura di tornare sulle scene. Inutile dire che dopo l’annuncio e la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona l’entusiasmo è immediatamente schizzato alle stelle sulle piattaforme social: Nokia ha condiviso su Twitter una breve clip che mostra tutti i colori e il design del nuovo 3310, come fosse una rinascita, una vera e propria ‘reborn’, come indicato nei commenti. Gli internauti non hanno contenuto la gioia, esultando sia per il prezzo - il Nokia 3310 vale lo stesso investimento di una ‘serata in pizzeria’ - sia per la fantastica sorpresa, che può essere compresa appieno solo dalla generazione che ha potuto usufruirne a pieno in passato. “Ma che ne sanno i 2000”, ammette infatti un utente. Non manca chi apprezza i colori proposti da Nokia e chi elogia le doti della batteria, da molti considerata ‘infinta’: chi si chiede, infine, se Snake sia presente o meno, può stare tranquillo. Ci sarà eccome.

NUOVO NOKIA 3310 PRESENTATO A BARCELLONA: CARATTERISTICHE, PREZZO E USCITA IN ITALIA - Arriva il nuovo Nokia 3310: il ritorno del cellulare lanciato dalla casa finlandese nel 2000 è stato ufficializzato al Mobile World Congress di Barcellona. Sarà ancora più robusto, ma al tempo stesso più sottile e bello. Ha un display piccolo a colori e poche funzioni foto, di qualità bassa, chiamate, sms e qualche gioco, come lo "storico" Snake. Il nuovo Nokia 3310 costerà 49 euro e sarà disponibile dal secondo trimestre del 2017 in quattro colorazioni: rosso, giallo, grigio e blu scuro. Il rilancio del cellulare è una responsabilità grande per il Ceo Arto Nummela: «L'amore per il marchio è immenso, la gente si fida di noi. Ma ora inizia una nuova era per Nokia». L'azienda vuole tornare ad essere uno dei nomi più importanti dell'industria mobile mondiale, anche per questo ha lanciato un nuovo sistema operativo (Nokia Series 30+) e ha trovato un accordo con Foxconn, azienda che produce gli iPhone, e HMD Global, la società finlandese che ora gestisce il marchio. La presentazione a tratti ha ricordato un po' quelle Apple, ma il tono - come riportato da La Stampa - è stato informale. Entriamo nello specifico delle caratteristiche tecniche del nuovo Nokia 3310: tastiera fisica, display a colori tondeggiante da 2,4'' QVGA, fotocamera da 2 megapixel, memoria interna espandibile fino a 32GB tramite microSD, radio FM, player MP3, Bluetooth 3.0 e batteria rimovibile da 1200mAh che garantisce 22 ore di conversazione e un mese in standby. In base al Paese, sarà disponibile anche la versione dual-sim e userà le reti 2G.

© Riproduzione Riservata.