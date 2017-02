STORIES UNTOLD/ Esce il gioco per pc: avventura e riflessione (oggi 27 febbraio 2017)

STORIES UNTOLD, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Le storie infinite tornano ad essere narrate a partire dal 27 febbraio 2017, in una nuova avventura testuale tutta da vivere col fiato sospeso. Sono passati diversi anni da quando, su computer, fece il suo debutto Stories Untold, gioco molto semplice che riuscii all'epoca a tenere incollati coloro che amano i giochi molto semplici e soprattutto i players che amano un tipo d'azione differente rispetto quella di altri titoli. Il nuovo gioco di Storie Untold riprende sostanzialmente il game play del vecchio titolo, aggiungendo però diversi nuovi elementi al nuovo titolo che sicuramente saranno in grado di lasciare a bocca aperta coloro che amano questo particolare genere di giochi.

STORIES UNTOLD, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC– COME SI GIOCA (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Il giocatore deve vestire i panni di un avventuriero in certa di forti emozioni ma soprattutto di alcune verità nascoste da parte di una particolare entità suprema, della quale si sa ben poco. Giunto in una location cupa, tetra e quasi spaventosa, il giocatore si ritroverà ad esplorarla interamente alla ricerca delle risposte che gli consentiranno di risolvere alcuni dei misteri che ruotano appunto a questo particolare luogo. Ma le stesse risposte potrebbero essere in grado di fargli cambiare completamente la concezione del mondo e soprattutto potrebbe scoprire delle informazioni molto interessanti che potrebbero permettergli di rivelare, al mondo intero, dei segreti sulla storia dell'umanità, sia attuale che passata, abbastanza scomodi e poco piacevoli. Per tale motivo il giocatore deve affrontare diversi enigmi e nemici, i quali si presenteranno senza alcuna pietà nella sua strada, rendendo il suo cammino meno semplice e piacevole da svolgere di quanto, lo stesso giocatore, possa immaginarsi. Ovviamente, buona prontezza di riflessi, osservazione acuta e grande voglia di proseguire l'avventura devono essere i vari punti cardine che devono contraddistinguere il suo modo di fare, in maniera tale che lo stesso possa riuscire ad ottenere un ottimo risultato che gli permetta di affrontare, senza alcuna difficoltà, i suoi tanti e diversi nemici.

STORIES UNTOLD, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC– CURIOSITA’ (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Il gioco si presenta quindi come un buon titolo in grado di tenere incollato allo schermo un giocatore che non cerca tanta azione ma che preferisce utilizzare al massimo il suo cervello, senza che vi possano essere complicazioni di ogni genere. Il gioco non si sviluppa in capitoli veri e propri: si avrà quindi la sensazione di svolgere un'unica e lunghissima missione suddivisa in tanti appositi compiti che riescono a dare, al titolo stesso, quella particolare trama fitta e piacevole al massimo da affrontare, cosa che non si deve sottovalutare. Sarà inoltre possibile fare affidamento sugli indizi e su tantissimi altri elementi che contraddistinguono questo titolo, il quale riuscirà sicuramente ad essere apprezzato al massimo da parte dei vari giocatori. Stories Untold è un gioco molto semplice che punta ad affascinare coloro che amano poca avventura effettiva ma che puntano su un tipo di gioco riflessivo ed in grado di lasciare loro con quella sensazione di ansia e voglia di scoprire informazioni per la trama veramente uniche.

© Riproduzione Riservata.