STYX: SHARDS OF DARKNESS/ Esce il gioco per Playstation 4, Xbox One e pc (oggi 14 marzo 2017)

STYX: SHARDS OF DARKNESS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC (OGGI, 14 MARZO 2017) - Questa seconda settimana del mese di marzo si contraddistingue per l'uscita di titoli di videogiochi molto attesi. Nella lunga lista dei titoli più in voga del momento occorre menzionare il gioco Styx: Shards of Darkness, la cui uscita è stata fissata per oggi, martedì 14 marzo 2017. Il videogioco verrà distribuito dalla società Focus Home Interactive, la quale ha già provveduto a pubblicare il trailer del videogioco prossimo al debutto.

STYX: SHARDS OF DARKNESS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 14 MARZO 2017) - Styx: Shards of Darkness sarà disponibile per i Personal Computer, nonché per la consolle Playstation 4, firmata Sony, e quella della Microsoft, Xbox One. Questo videogioco non è altro che un seguito di un capitolo che ha già riscosso molto successo: Styx: Master of Shadows. In questo nuovo capitolo troviamo, ancora una volta, il protagonista Styx alle prese con una nuova emozionante avventura. Il protagonista, infatti, si troverà a stringere amicizia con un'umana particolarmente misteriosa, il cui nome è Helledryn. La donna spingerà Styx a stingere un patto davvero impegnativo: rubare lo scettro di un ambasciatore in cambio di una montagna di Ambra magica, che rappresenta l'unica principale fonte del potere del nostro protagonista. Ancora una volta i protagonisti di Styx saranno gli elfi oscuri ed i nani, i quali hanno appena stipulato una pericolosissima alleanza che potrebbe porre a serio rischio la sopravvivenza dei Goblin. Styx, allora, dovrà scoprire quale oscuro mistero si cela dietro questa apparente innocua alleanza e dietro la facciata di una diplomazia che governa il regno.

STYX: SHARDS OF DARKNESS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – CURIOSITA’ (OGGI, 14 MARZO 2017) - Il giocatore che vestirà i panni del protagonista Styx sarà chiamato ad ispezionare la zona in cui dovrà muoversi, in modo da smascherare i piani diabolici dei nemici, e magari anche anticiparli colpendoli alla sprovvista. La società Cyanide Studio, che ha curato la parte dello sviluppo del gioco, ha affermato che questo videogioco rappresenta una tappa davvero fondamentale per una saga che resiste ed appassiona da diversi anni. Purtroppo, però, non è ancora stata prevista la possibilità per il gioco di essere supportato dalla piattaforma Playstation 4 Pro. Il videogioco si aggira su una fascia di prezzo medio alta. Per l'acquisto della versione giocabile su Playstation 4 si parla di circa 47 €. Ottima la grafica e l'interfaccia del menù.

© Riproduzione Riservata.