DANGANRONPA 1-2 RELOADED/ Esce il gioco per Playstation 4 (oggi 17 marzo 2017)

DANGANRONPA 1-2 RELOADED, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 (OGGI, 17 MARZO 2017) - Come era stato annunciato ad inizio stagione, quest'anno si contraddistinguerà per le numerose uscite di videogiochi di ogni genere, che andranno a soddisfare le esigenze un po' di tutti, partendo dai giocatori più piccoli fino ad arrivare ai giocatori più grandi. Dando uno sguardo alla lista dei titoli in uscita proprio per questo mese di marzo, spicca il titolo Danganronpa 1-2 Reload. Si tratta di un titolo che viene riproposto a distanza di anni, in modo da appassionare giocatori della nuova generazione. Danganronpa è una serie di videogiochi ispirata al romanzo Battle Royale ed al notissimo film Saw. Alla base del videogioco, infatti, troviamo omicidi tra studenti che aprono le strade a diverse fasi investigative, alla ricerca del vero ed unico colpevole. Seguono anche curiosi dibattimenti in aula, che ricordano molto lo stile di Ace Attorney. La saga viene prodotta dalla nota società Spike Chunsoft, mentre nasce da un'idea di Kazutaka Kodaka. Nel corso degli anni ha riscosso molto successo ed è stato definito uno dei giochi più coinvolgenti, ciò nonostante la sua diffusione è rimasta ristretta ad una cerchia di nicchia. La collezione sarà disponibile a partire da oggi, venerdì 17 marzo, solo per la consolle Sony Playstation 4. All'interno del videogioco saranno presenti due titoli: Danganronpa: Trigger Happy Havoc ed il suo seguito Dangaronpa 2: Goodbye Despair. I due titoli erano usciti nel 2014 solo sulla consolle portatile Playstation Vita.

DANGANRONPA 1-2 RELOADED, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 – COME SI GIOCA (OGGI, 17 MARZO 2017) - Nel primo capitolo il giocatore vestirà i panni di uno studente, Makoto Naegi, alle prese con l'ansia per il suo primo giorno di scuola. Un'ansia più che lecita se si pensa che Makoto frequenta una delle scuole più importanti del Giappone, ricercata dai maggiori talenti del mondo. Purtroppo, però, Makoto non avrà un bel ricordo del suo.primo giorno di scuola: per cause ignote il protagonista sviene e si risveglia rinchiuso nella struttura della sua scuola, insieme ad altri 14 studenti, ostaggio di un orso robot, Monokuma, che ha preso il controllo della situazione. Appena risvegliati, questi studenti insieme a Makoto hanno due sole possibilità: iniziare ad uccidere o accettare di vivere per sempre all'interno della scuola. Come si evolverà la storia? Quale strada sceglierà di imboccare Makoto? A rendere ancora più avvincente il gioco è la regola imposta dal robot Monokuma che prevede la possibilità di evadere dalla scuola, e quindi dall'inferno che rappresenta, solo dopo aver ucciso un compagno di classe senza lasciare tracce, in modo da non venire mao scoperto da nessuno. Il secondo capitolo, invece, ha come protagonista un nuovo personaggio: Hajime Hinata, anche lui uno studente. Hajime si trova in procinto di partire per una gita tanto agognata ma il terribile nemico Monokuma ritorna sulla scena, incastrando altri 16 innocenti studenti. Questo capitolo è molto più avvincente del precedente, e si propone anche l'obiettivo di risolvere enigmi rimasti irrisolti già nel presente capitolo. Chi ha già giocato alle versioni precedenti ha apprezzato la grafica, nonché la trama del gioco che alterna fasi investigative a quelle di azione.

