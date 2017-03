KONA/ Il gioco horror per Playstation 4 e Xbox One (oggi 17 marzo 2017)

KONA, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE (OGGI, 17 MARZO 2017) - Per chi ha il sangue freddo ed ama le avventure da brivido, il mese di marzo riserva una grandiosa sorpresa agli amanti del genere. Le riviste più accreditate di videogiochi ed i siti più aggiornati, infatti, hanno già comunicato l'imminente uscita del videogioco Kona. La data della pubblicazione è stata fissata per oggi, venerdì 17 marzo. Kona, sviluppato e distribuito dalle due società Parabole e Ravenscourt, è stato annunciato sia per la consolle firmata Sony, Playstation 4, sia per la consolle prodotta dalla Microsoft, Xbox One. Una versione del gioco sarà resa disponibile anche per i Personal Computer. Il gioco potrà essere acquistato sugli store delle consolle Xbox One e Ps4, nonché quelli relativi al Pc ma non sarà presente negli altri store, dal momento che il team di progettatori è composto solo da 7 membri.

KONA, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE – COME SI GIOCA (OGGI, 17 MARZO 2017) - Kona è un gioco horror di avventura, che riprende la struttura dei classici film horror del passato, questa volta però con una grafica del tutto rinnovata. Il gioco è ambientato in Canada nel 1970, quando una strana bufera di neve colpisce, e mette al tappetto, Atempik Lake. Il giocatore vestirà i panni di un investigatore privato, il noto Carl Faubert, che inizierà ad indagare sui misteri del piccolo villaggio. Nel corso della sua avventura Carl Faubert dovrà indagare su numerosi fenomeni surreali che infestano la città ed intimoriscono gli abitanti. Per proseguire le sue indagini, però, Carl Faubert dovrà usare tutta la sua astuzia per prevenire e rispondere agli attacchi di numerosi elementi surreali. Kona è solo il primo capitolo di quattro giochi l'ambientazione spettrale, con una voce narrante che sa davvero creare mistero.

KONA, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE – CURIOSITA’ (OGGI, 17 MARZO 2017) - Chi ha avuto modo di dare uno sguardo al trailer del videogioco Kona ha potuto apprezzare la colonna sonora che si impone come particolarmente suggestiva. L'ambientazione un po' oscura e tenebrosa favorisce una certa suspense. Carino anche il look retro del videogioco e dei suoi personaggi. Kona è un gioco che non si scorderà facilmente. Del gioco Kona sono state aperte le prenotazioni ormai da qualche mese e, in questa occasione, chi ha scelto questa opzione ha potuto godere dell'accesso anticipato al gioco, quindi testarlo durante il suo sviluppo. Le recensioni sono state tutte più che positive.

