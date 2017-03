CEROTTO CONTRO L'EMICRANIA/ Un chip wireless potrebbe sconfiggerla, ecco come

CEROTTO CONTRO L'EMICRANIA, UN CHIP WIRELESS POTREBBE SCONFIGGERE UN MALE COMUNE E FASTIDIOSO. LA DIFFERENZA CON IL MAL DI TESTA (OGGI, 2 MARZO 2017) - L'arrivo di Nerivio, il dispositivo per sconfiggere l'emicrania a forma di cerotto, ci porta all'interno di un argomento molto delicato. C'è infatti molta disinformazione legata proprio all'emicrania che spesso viene confusa con il mal di testa. L'emicrania è una patologia neurologica che tende a cronicizzarsi e a dare dei disturbi anche gravi con un dolore pulsante e localizzato in una parte, spesso monolaterale e cioè solo sulla metà delle testa. Sono numerosi i sintomi collegati all'emicrania come vomito, fotofobia e anche la nausa nonché fonofobia. Il tutto obbliga chi ne soffre a doversi sdraiare in una stanza buia per evitare che questo si possa aggravare arrivando a far diventare l'attacco veramente difficile da gestire. Speriamo che questo male comune e molto fastidioso possa essere curato proprio da questo cerotto che porta il nome di Nerivio.

CEROTTO CONTRO L'EMICRANIA, UN CHIP WIRELESS POTREBBE SCONFIGGERE UN MALE COMUNE E FASTIDIOSO (OGGI, 2 MARZO 2017) - Una rivoluzione scientifica che potrebbe cambiare sensibilmente la vita di moltissime persone. L'emicrania infatti potrebbe essere sconfitta da un nuovo cerotto wireless che si alimenta con una microbatteria e che potrà essere attivato direttamente da una applicazione sul nostro smartphone. L'emicrania infatti è un male molto comune, fastidioso e soprattutto sottovalutato sul quale non c'è grandissima conoscenza in materia da parte della gente che spesso infatti non capisce bene nemmeno da quale specifico problema è afflitta. Questo cerotto andrebbe a effettuare una vera e propria neurostimolazione delle terminazioni nervose che generano questo problema. Il dispositivo si chiamerà Nerivio e arriva dopo l'invenzione precedente di Cefaly e Gammacore. Questi ultimi due sono rispettivamente un dispositivo che ha la forma di un fermacapelli e l'altro un oggetto a forma di rasoio da passare sul collo per placare gli attacchi improvvisi proprio di emicrania.

© Riproduzione Riservata.