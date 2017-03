iPad Apple

NUOVO IPAD APPLE, INFO PREZZO E CARATTERISTICHE: COSTA MENO ED È PIÙ POTENTE - Si chiama semplicemente iPad, costa meno ed è più potente del modello precedente: basterebbe forse questa definizione a descrivere il nuovo tablet della Apple e a far intuire l'impatto che con ogni probabilità avrà sul mercato. L'erede dell'iPad Air 2, come riportato da La Stampa, si presenta con connotati chiari ma di sicuro impatto pur ricalcando la sua versione più popolare, quello da 9.7 pollici e senza garantire uno stravolgimento epocale come in precedenti modelli. La novità più importante, come dicevamo, è certamente di marketing: il 24 marzo, data di lancio ufficiale di iPad negli Usa, il tablet con connettività wi-fi sbarcherà sul mercato americano al prezzo di 329 dollari. In Italia la versione base costerà invece 409 euro, 30 in meno dell'iPad Air 2. Credete che il risparmio sia esiguo? Probabilmente non considerate il fatto che comunque di nuovo, e soprattutto più potente, modello si tratta. A cambiare, infatti, è anche il processore: sull'iPad verrà installato un chip Apple A9 in sostituzione del precedente A8X. Lo schermo in retina hi-res presenterà la stessa risoluzione ma rispetto ai suoi antenati risulterà più luminoso: insomma, la stella della Apple è pronta a brillare ancora. E che il costo sia inferiore non vi faccia pensare che dietro vi sia una fregatura...

