OLD TIME HOCKEY/ Esce il gioco per Playstation, Xbox one e pc (oggi 28 marzo 2017)

Old Time Hockey, Immagine presa dal web

OLD TIME HOCKEY, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC (OGGI, 28 MARZO 2017) - Old Time Hockey è un gioco che sembra di altri tempi ma che riuscirà sicuramente a conquistare la fiducia dei giocatori, visto che si parla di un titolo che riesce nell'impresa di incantare e far divertire gli stessi in maniera unica. Una semplice partita di hockey? Assolutamente no: è questa la trama del gioco che, pur basandosi su un evento sportivo, possiede anche degli aspetti esterni che riescono ad offrire un livello di divertimento unico ai giocatori. Old Time Hockey narra le vicende della propria squadra di hockey la quale, uscita da una profonda crisi, deve cercare di tornare a vivere dei momenti incredibili che riescono a garantire il miglior tipo di soddisfazione ai tifosi. La propria formazione, composta da degli elementi tutt'altro che affidabili, dovrà essere allenata con attenzione. Partendo dalle prime partite il giocatore potrà sentire quel clima di grande occasione che contraddistingue ogni singola scesa in campo che sarà in grado di regalargli delle emozioni forti ed uniche sotto ogni punto di vista. Da aggiungere come, i vari giocatori, sono anche alla ricerca di una sorta di redenzione personale e per tale motivo, molto spesso, nel campo si compiono delle vere e proprie risse. Sarà quindi possibile divertirsi parecchio grazie a questo titolo che mescola azione con strategia sportiva e con ottimi riflessi da parte delle stesso giocatore, che deve fare il possibile affinché la sua formazione possa portare a casa i migliori risultati possibili e sia in grado di evitare che la situazione possa peggiorare momento dopo momento.

OLD TIME HOCKEY, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 28 MARZO 2017) - Titolo, quello di Old Time Hockey, che graficamente ricorda i vecchio giochi a scorrimento seppur abbia tutti quelli che riescono a contraddistinguerlo in un titolo avvincente in grado di tenere incollati i giocatori stessi. Occorre quindi parlare del fatto che, durante le varie partite a Old Time Hockey, il giocatore dovrà badare a due aspetti fondamentali, il cui primo risulta essere quello relativo alla strategia da adottare durante ogni partita. Il compito del giocatore sarà infatti quello di provare a portare a casa la partita per ottenere potenziamenti ed upgrade che renderanno il gioco migliore sotto ogni aspetto. Non manca di certo il fattore azione, con le improvvise risse tra giocatori: vincerle significa essere in grado di ottenere un momentaneo upgrade alle proprie abilità nonché riuscire ovviamente a sconfiggere con maggior facilità la squadra avversaria. Di conseguenza sarà possibile affrontare diverse tematiche divertenti in un solo gioco che, almeno per ora, potrà intrattenere i giocatori che utilizzano il computer per i videogiochi.

OLD TIME HOCKEY, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – CURIOSITA’ (OGGI, 28 MARZO 2017) - Old Time Hockey è quindi un buon titolo che potrebbe affascinare anche i giocatori che non cercano una vera e propria sfida sportiva ma che vogliono solo ed esclusivamente divertirsi con un titolo che mescola perfettamente diversi generi e che permetterà loro di poter affrontare le varie sfide con una foga maggiore rispetto al passato, dato che l'azione non verrà mai a mancare in questo particolare gioco.

© Riproduzione Riservata.