SKYKEEPERS/ Esce il gioco per Playstation, Xbox one e pc (oggi 28 marzo 2017)

SKYKEEPERS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC (OGGI, 28 MARZO 2017) - Nuovo action plattform in 2D con grafica incredibile ed azione infinita: questi sono i primi tipi di elementi che si possono facilmente vedere coi propri occhi del nuovo titolo per consolle e computer SkyKeepers, previsto per il ventotto marzo 2017. Un villaggio antico, di un'epoca non precisata, viveva nel suo massimo splendore: la popolazione, abbastanza felice ed amichevole, trascorreva le sue giornate suddividendosi ovviamente i vari compiti rendendo maggiormente semplice la vita ai vari abitanti delle stesse città. Ma improvvisamente accade l'impensabile: un oscuro presagio si abbatte su questo particolare villaggio, rendendo la situazione e la città meno piacevole da vivere di quanto si possa immaginare. Tristezza e devastazione colpiscono ripetutamente la popolazione che, stanca di dover subire, cerca un metodo per poter uscire da tale situazione. Ma i vari tentavi sono vani e le forze del male sembrano prevalere. Solamente un prode leader, guerriero del villaggio pacifico, decide di partire alla ricerca di una soluzione utile per abbattere definitivamente queste forze del male, che sembrano pronte a devastare completamente la popolazione. Ma il viaggio non sarà di certo semplice da affrontare ed al contrario di quanto si possa immaginare, questo lungo percorso sarà ricchissimo di tante insidie che potrebbero mandare in tilt anche il leader stesso del villaggio. Solamente la sua voglia di riconquistare la pace e riportare l'armonia e serenità all'interno dello stesso villaggio saranno gli elementi che contraddistingueranno questo lungo percorso, fatto di mille insidie ed ostacoli.

SKYKEEPERS, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 28 MARZO 2017) - Questa è la trama del gioco SkyKeepers, che si presenta con una veste classica e che potrebbe permettere al giocatore di affezionarsi nuovamente ai vecchi giochi che, circa dieci anni fa, spopolavano nel mondo dei video giochi. Una grafica che viene realizzata con pulizia ed un comparto tecnico all'avanguardia riescono a contraddistinguere questo semplice titolo le cui tematiche non sono di certo complesse da analizzare. Oltre a questi aspetti tecnici realizzati con grande attenzione è possibile notare come, il suddetto gioco, riesce ad acquisire tantissimo potere visto che si parla di un plattform con tanti elementi GDR che riescono a rendere veramente unico lo stesso gioco. Occorre parlare del fatto che, ogni azione, sarà contraddistinta da uno studio attento che deve essere svolto dal giocatore, il quale potrà perfezionare il suo personaggio con delle super mosse che verranno sbloccate col passare del tempo, ovvero affrontando i vari livelli, così come potranno essere potenziate grazie ai vari tipi di upgrade che si troveranno sparsi nei vari livelli e grazie alle monete ed oggetti particolari che si conquisteranno a fine livello. Di conseguenza sarà possibile potersi divertire parecchio con questo titolo la cui grafica e game play di altri tempi riusciranno a intrattenere gli stessi giocatori. Importante parlare del fatto che, con questo titolo, il divertimento semplice sarà presente mentre chi cerca altri generi, maggiormente elaborati su consolle, potrebbe trovarsi a disagio visto che si parla di un gioco molto semplice ma ricco di livelli difficili.

