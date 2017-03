EA DOWN/ Server offline, Battlefield e Fifa 17 irraggiungibili: videogiocatori spazientiti

EA DOWN: SERVER OFFLINE, GLI UTENTI NON RIESCONO A CONNETTERSI PER GIOCARE A FIFA 17 E BATTLEFIELD (OGGI 3 MARZO 2017) - Grande problema per gli utenti che non riescono a connettersi in queste ore al server EA, visto che risulta offline e non permette quindi di poter giocare a Battlefield 1 e FIFA 17. Ci sono state centinaia di segnalazioni da parte dei fan sul web che non sono riusciti a connettersi alla piattaforma, con il seguente messaggio che appare sulla schermata: "Hai perso la connessione ai server EA". Le polemiche sono scoppiate soprattutto su Twitter con gli utenti che richiedono immediatamente l'assistenza sulla pagina ufficiale dell'EA. "Mi può dire come è possibile che non riesco a collegarmi ai server EA, mi da sempre il segnale di errore" uno dei tantissimi messaggi arrivati sulla pagina ufficiale, e sembra che l'EA stia monitorando la situazione anche se per ora non è stata riscontrata alcuna soluzione da parte degli utenti. "C'è un problema con i server EA e le squadre di tecnici sono a conoscenza di questo" si legge nella sezione 'Aiuto' di Twitter, la soluzione verrà trovata in tempi brevi?

