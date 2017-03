BLASTER MASTER ZERO/ Esce il gioco per Nintendo 3DS e Switch (oggi 9 marzo 2017)

BLASTER MASTER ZERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER NINTENDO 3DS E SWITCH (OGGI, 9 MARZO 2017) - Blaster Master Zero è il nuovo titolo, seppur si tratti di un remake, che permetterà ai giocatori, di poter ripercorrere un pezzo della storia dei video giochi. Il Nintendo Switch ha deciso di tornare indietro nel tempo con questo particolare titolo, ovvero Blaster Master Zero: non si tratta di un gioco nuovo al cento per cento ma bensì del primo capitolo che viene nuovamente ricostruito con un motore grafico tutto nuovo e con qualche piccolo extra che sicuramente sarà in grado di essere apprezzato da parte dei giocatori stessi. Sarà quindi un titolo che riprende la trama del primo titolo: in un futuro non troppo lontano, il mondo è andato a devastarsi col passare del tempo. Un avventuriero cercherà ovviamente di riportare la situazione alla normalità, cercando di sconfiggere le forze del male che assalgono l'universo e che potrebbero dunque rendere la situazione maggiormente tesa di quanto si possa immaginare. Occorre parlare del fatto che, questo particolare tipo di titolo, offre la possibilità di personalizzare il carro armato che dovrà essere sempre più potente per affrontare le diverse sfide che vengono proposte. Inoltre, sarà in grado di affascinare per la sua trama meno semplice di quanto si possa immaginare: non un semplice gioco in vecchio stile ma un tipo d'avventura per davvero piacevole e coinvolgente al massimo, in grado di offrire il miglior tipo di intrattenimento possibile.

BLASTER MASTER ZERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER NINTENDO 3DS E SWITCH – LA GARFICA (OGGI, 9 MARZO 2017) - Grafica e audio sono stati resi migliori sotto diversi punti di vista con uno scopo molto semplice: cercare di appassionare anche i nuovi giocatori a questo stile sull'arcade di vecchio stampo. Bisogna mettere in risalto come, questo titolo, non altera in maniera pesante le diverse meccaniche di gioco che sono state viste in passato ma le migliora sensibilmente. Sarà possibile poter riuscire a prendere parte ad un titolo che risulta essere coinvolgente sotto ogni punto di vista. Da parlare anche del fatto che, grazie a tutti questi miglioramenti e soprattutto alla risposta maggiormente immediata dei controlli di gioco, sarà possibile potersi divertire maggiormente con questo semplice titolo che garantisce un livello di divertimento unico sotto ogni punto di vista. L'aspetto della personalizzazione completa la frenetica azione che si potrà vivere con questo particolare e semplice titolo il quale sarà in grado di lasciare una sensazione di divertimento unico sotto ogni aspetto. Inoltre occorre cercare di notare come, i potenziali episodi aggiunti al gioco, saranno in grado di intrattenere maggiormente i giocatori.

BLASTER MASTER ZERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER NINTENDO 3DS E SWITCH – CURIOSITA’ (OGGI, 9 MARZO 2017) - Non un semplice gioco arcade quindi ma un vero e proprio pioniere del genere stesso d'azione a scorrimento, che sarà in grado di offrire un intrattenimento buono soprattutto a coloro che hanno giocato a questo titolo nella sua versione originale. Pubblico giovanile che potrebbe invece non essere in grado di apprezzare questo gioco retro arcade che potrebbe invece essere lasciato sullo scaffale, dando spazio ad altri titoli pronti per l'uscita che riguarderanno il Nintendo Switch.

