BLUE RIDER/ Esce il gioco per Playstation 4 (oggi 9 marzo 2017)

BLUE RIDER, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 (OGGI, 9 MARZO 2017) - Blue Rider è un gioco nuovo che ripercorre alcune meccaniche di gioco che hanno scritto la pagina dei video giochi. La sua data d'uscita sarà stabilità per il nove marzo e che regalerà diverse emozioni ai vari giocatori stessi che amano i giochi vecchio stile. Nel mondo del futuro, le forze del male sono riuscite a prendere il controllo del mondo stesso, rendendo quindi la situazione meno piacevole da vivere. Occorre sottolineare come, tra le tante tirannie, il mondo è stato rovinato in maniera devastante e soprattutto in modo tale che, la popolazione stessa, iniziasse a ribellarsi. Un gruppo di ribelli ha ovviamente deciso di creare un mezzo di trasporto affinché, la situazione, potesse essere riportata alla normalità. Una particolare navicella è stata creata ma pochissime persone sono in grado di pilotarla: un solo eroe, la cui identità risulta essere sconosciuta, decide di salire a bordo di questa nave aerospaziale dotata di tantissime armi e di una resistenza unica per poter sconfiggere, in maniera definitiva, le varie tipologie di basi e navi nemiche che hanno portato il mondo ad una particolare situazione tutt'altro che semplice. Ma riuscire nell'impresa sarà una vera e propria missione che condurrà il giocatore in un mondo devastato completamente che merita un intervento attento e preciso. I colpi di scena saranno presenti in grande misura e soprattutto qualche momento di dubbio, nella mente del giocatore, potrebbe essere presente nella mente del giocatore tra una missione e l'altra.

BLUE RIDER, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 - COME SI GIOCA (OGGI, 9 MARZO 2017) - Una trama quindi semplice ed allo stesso tempo coinvolgente che sarà in grado di lasciare i giocatori stupidi di quanto, il nuovo titolo Blue Rider, riesce ad offrire. Da aggiungere un altro particolare dettaglio ovvero quello che consiste nei vari comparti, realizzati con grande attenzione e precisione in modo tale da offrire un livello di intrattenimento unico sotto ogni punto di vista. Impossibile poter non valutare attentamente anche diversi altri tipi di elementi positivi nel gioco. si parla ovviamente della possibilità di poter personalizzare le diverse armi e soprattutto la stessa e differente armatura dell'astronave, che potrà essere resa migliore sotto ogni punto di vista e professionale come non mai. Pertanto il giocatore avrà anche un certo livello di libertà per quanto riguarda appunto la possibilità di poter affrontare le diverse missione, sfruttando al massimo i punti potenziamento che renderanno l'astronave veramente unica sotto ogni punto di vista. Sarà quindi possibile divertirsi parecchio grazie a tutte queste particolari aggiunte che saranno in grado di intrattenere il giocatore stesso. Occorre ovviamente parlare del fatto che, questo particolare gioco, potrebbe non conquistare moltissime persone visto che si tratta di un nuovo gioco con un tipo di meccanismo vecchio stile a scorrimento che, per le nuove generazioni, potrebbe essere tutt'altro che piacevole da vedere e da giocare, lasciando spazio a diversi altri titoli maggiormente coinvolgenti.

© Riproduzione Riservata.