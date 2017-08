SARAHAH APP/ Cos'è e come funziona il servizio per inviare messaggi anonimi

Sarahah app, le ultime notizie (Foto: da Pixabay)

SARAHAH, COS'E' E COME FUNZIONA. Una nuova app sta spopolando in Italia: è Sarahah, diventata subito di tendenza tra i giovani. Si tratta di una applicazione di messaggistica realizzata da uno sviluppatore saudita, Zain al-Abidin Tawfiq. In poco tempo ha conquistato milioni di utenti di tutto il mondo, diventando un nuovo fenomeno social. Merito dell'intuizione dello sviluppare, che l'anno scorso l'aveva lanciata in versione web browser e poi ha deciso di renderla disponibile per smartphone Android e iOS. Nelle ultime settimane è dunque tornato sul suo progetto, realizzando una versione anche per dispositivi mobile. Dopo il boom in Arabia Saudita, si è diffusa negli Stati Uniti e ora sta spopolando nel nostro Paese. Cosa ha di diverso Sarahah rispetto alle altre app con le quali si mandano messaggi? Si possono inviare messaggi anonimi ad amici e conoscenti senza offrire la possibilità di replicare o di risalire all'identità del mittente.

SARAHAH APP, NUOVO FENOMENO DELL'ESTATE

LA "COLLABORAZIONE" CON I SOCIAL

La piattaforma Sarahah era nata per creare un ponte tra dipendenti e datori di lavoro: l'anonimato garantisce infatti comunicazioni più oneste, ma ora si è trasformata in una specie di ASKfm per smartphone. Questa applicazione è diventata virale grazie alla collaborazione con Facebook, Instagram e Snapchat: le domande ricevute possono essere condivise sui social network per rendere pubblici i messaggi e rispondere all'anonimo mittente. Basta scorrere i profili social degli utenti già giovani per scoprire che nei link delle bio di Instagram e Twitter si trovano spesso riferimenti ai profili Sarahah e inviti ai seguaci a inviare domande anonime a cui poi si risponderà pubblicamente tramite i social network allegando appunto l'immagine prodotta da Sarahah, la tradizionale nuvoletta con il messaggio all'interno, e l'hashtag #Sarahah.

© Riproduzione Riservata.