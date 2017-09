FIFA 18/ Esce oggi 28 settembre 2017, video, novità e prezzi per tutte le piattaforme: il gioco top è tornato!

Fifa 18 è disponibile da oggi (Twitter)

Il gioco del calcio è tornato: finalmente oggi Fifa 18 è disponibile in tutti i negozi hi-tech e di videogames in Italia. L’esperienza più totale e realistica possibile della Ea Sports torna a far sognare centinaia di migliaia di giovani e meno piccini che già in queste ore - se hanno optato per la prevendita online e l’arrivo nella cassetta della posta questa mattina - si stanno riversando nei negozi per prendere l’ultimo titolo di grido, vero immancabile appuntamento annuale. C’è ovviamente Cristiano Ronaldo in maglia Real Madrid, il super testimoniale degli ultimi anni si conferma il volto-copertina anche per Fifa 18, la nuovissima edizione del gioco più popolare per PlayStation 3 (con supporto PlayStation Move), PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (con Kinect), Microsoft Windows e Nintendo Switch. Per i più appassionati, quello uscito oggi è il 25esimo titolo della serie di Ea Sports: come spiega bene SmartWorld nella sua recensione, «Il motore di gioco Frostbite promette nuove vette di realismo al gameplay e il livello di dettaglio dei giocatori, delle loro divise, del rettangolo verde e di tutto il contorno dello stadio è più che mai elevato».

Migliorate le modalità di gioco “alternative” che negli anni hanno segnato la distanza per ora incolmabile con Pes 2018, il vero e unico rivale di CR7: «Ecco Ultimate Team – con le Icone FUT, vecchie glorie della storia del calcio Ronaldo il Fenomeno, Maradona, Ronaldinho, Pelé e tanti altri – e la Carriera. Torna anche Alex Hunter, per il secondo capitolo della la modalità Il Viaggio». E ovviamente tutto il calcio professionistico di quasi tutti i Paesi mondiali, compreso il calcio femminile: in particolare, una novità in più è data a tutti gli utenti di PlayStation 4, Xbox One e PC. Si potrà infatti con la modalità Squad Battles sfidare le squadre dell'Ultimate Team creati dai membri della community, ovvero dagli avversari di tutto il mondo, nonchè dagli influencers, da famosi youtubers e streamers di Twitch e dagli stessi giocatori professionistici, come lo stesso Cristiano Ronaldo che lontano dal campo si dedica spesso assieme al rivale Lionel Messi a match interminabili a Fifa.

I PREZZI PER TUTTE LE PIATTAFORME

Fronte prezzi? Bene, anzi non benissimo: Fifa 18 costa infatti 70,98 euro per XBox One e PS4. Dieci euro in meno per le consolle della generazione appena precedente, il costo è quindi di 60,98 euro, come anche per PC. Con le edizioni speciali si arriva però fino a 90,98 euro con la Ronaldo Edition e 99,99 con la Icon Edition; in ultima analisi, su Nintendo Switch, invece, il prezzo è il più basso di tutti, costa infatti 59,99 euro. Niente panico se il prezzo vi sembra troppo alto, c’è già l’amico Amazon che interviene con un assist degno del miglior Modric: Fifa 18 lo troviamo a 54.99 euro nella versione per PC, 62,99 euro per le consolle Top e 53,99 euro per il Nintendo Switch. Una novità-aneddoto? Appena uscito e già ci sono le prime polemiche che arrivano direttamente da Venezia: già, i tifosi lagunari si lamentano perché lo stadio e gli striscioni nella versione del gioco uscita oggi sono solo arancionero, e manca il colore fondamentale del verde. Motivo? Così i loro colori sociali sembrano quelli del Mestre, una sorta di danno e beffa che i tifosi appassionati di Fifa 18 nella Laguna hanno subito fatto notare con buona dose di offesa.

© Riproduzione Riservata.