SAMSUNG GALAXY A8 E A8+ / I nuovi smartphone anticipano il Galaxy S9: ecco novità e conferme

La Samsung presenta i nuovi Galaxy A8 e A8+, i nuovi smartphone dedicati ad una clientela medio-alta, che anticipano alcune caratteristiche del Galaxy S9.

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Samsung Galaxy: ultime novità

Novità in vista per la Samsung che ha lanciato i due modelli Galaxy A8 e Galaxy A8+ dedicati ad un utente medio-alto: un top di gamma che ha molto in comune con il precedente Galaxy S8 ma che sicuramente anticipa anche alcune novità del nuovo modello, il Galaxy S9, che con tutta probabilità verrà presentato a febbraio in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Ma quali sono le novità dei modelli A8 e A8+? E quali invece le conferme? Cerchiamo di fare il punto della situazione: tra le conferme rispetto al Samsung S8, va senza dubbio segnalato l'Infinity Display, lo schermo che presenta una cornice sottilissima, occupando quasi tutta la parte frontale del dispositivo. La versione di gamma alta presenta presenta tuttavia dei bordi laterali meno curvi, caratteristica che ritroviamo in tutte le versioni dedicate alla clientela più esigente. Tante le novità, tra le quali la fotocamera che appare su frontale dell'apparecchio, in linea con le esigenze sempre maggiori degli appassionati di selfie. Nel retro, resta invece una telecamera singola da 16 megapixel.

Samsung Galaxy A8 e A8+: novità e conferme della nuova versione

Un discorso a parte merita il lettore di impronte digitale, in una nuova posizione (non più vicino alla telecamera) rispetto ai criticati modelli Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8: molti utenti avevano fatto notare come fosse troppo facile mettere il dito sull'obiettivo quando era necessario bloccare il telefono. Una scelta che con tutta probabilità verrà confermata anche nel Galaxy S9 e nelle successive versioni. Per quanto riguarda invece la dotazione hardware, i nuovi Galaxy A8 e A8+ utilizzano un processore Exynos octa-core con 4GB di RAM, che in alcuni mercati potrebbe diventare 6 per la versione A8+. La batteria è da 3.000 mAh nel Galaxy A8 e da 3.500 mAh nel Galaxy A8+: per entrambi è previsto un supporto alla ricarica veloce ma non alla ricarica wireless. I due nuovi modelli sono disponibili in Italia nella nuova vecchia versione 7.1.1. del sistema operativo Android: Oreo, ovvero Android 8, potrà essere aggiornato solo successivamente.

