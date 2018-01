Samsung Galaxy S9/ Prezzo e data d'uscita del nuovo smartphone

Samsung Galaxy S9: dal 25 febbraio, arriverà in tutto il mondo il nuovo gioiello Samsung. Ecco prezzo e tutte le caratteristiche del nuovo smartphone.

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Samsung

Il nuovo gioiello Samsung è pronto per essere lanciato sul mercato. Il Samsung Galaxy S9 sarà presentato nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona il prossimo 25 febbraio. La società ha già inviato gli inviti insieme ad un piccolo video di presentazione del nuovo smartphone che si preannuncia come uno dei migliori del 2018. Il filmato di presentazione, in realtà, non svela nulla delle caratteristiche del nuovo S9 di cui, uno dei punti di forza, sarà la doppia fotocamera. L’S9 sarà caratterizzato dai nuovi sensori ISOCELL di Samsung in grado di offrire una maggiore qualità dell’immagine. Dovrebbero esserci due tagli di schermo, da 5.8” e da 6.2” in formato 18.5:9. Dal punto di vista del design Samsung Galaxy S9 non dovrebbe presentare molte variazioni rispetto all’S8. In attesa di vederlo sul mercato, il Samsung S9 dovrebbe essere un mix perfetto delle migliori caratteristiche di S8 e Note 8 diventando il maggior antagonista dell’iPhone X.

SAMSUNG GALAXY S9 QUANTO COSTA?

Sale, dunque, l’attesa tra gli addetti ai lavori per l’uscita del Samsun Galaxy S9 che, dopo la presentazione ufficiale al Mobile World Congress di Barcellona, dovrebbe arrivare in tutti i negozi il 16 marzo. Quanto costerà, dunque, il nuovo gioiello della Samsung? Il nuovo smartphone non sarà alla portata di tutti. Per riuscire a mettere le mani sull’S9 che promette di offrire ai propri clienti il meglio, sarà necessario sborsare tra gli 850 e i 950 euro. Un prezzo che, tuttavia, promette di ripagare chi sceglierà di fare un sacrificio economico pur di averlo tra le proprio mani. Gli addetti ai lavori, infatti, assicurano che si tratti di uno dei migliori smartphone degli ultimi anni. La qualità, dunque, è garantita.

© Riproduzione Riservata.