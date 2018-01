Dragon Ball FighterZ/ Beerus giocabile nella sessione open beta!

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal 25 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, dal 26 gennaio in formato digitale su PC. Nella open beta anche Beerus.

03 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Dragon Ball FighterZ

Mancano pochi giorni all’uscita di Dragon Ball FighterZ: il videogame sarà disponibile dal 25 gennaio in Italia su PlayStation 4 e Xbox One, per poi arrivare il giorno successivo su PC e in formato digitale su console. Manca ancora meno alla sessione open beta del titolo di Arc System Works, che sarà disponibile dal 14 al 15 gennaio, con uno speciale accesso anticipato riservato a coloro che hanno effettuato il preordine, garantendo loro l’accesso già dal 13 gennaio. Inoltre sarà possibile sbloccare di due lottatori: Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Infine la open beta vede l’ingresso nel suo roster di Beerus, il dio della Distruzione del settimo universo, portando i personaggi giocabili a undici. Nel video di presentazione, Beerus mostra una certa agilità unita e una devastante potenza, il che certamente renderà il personaggio uno dei più richiesti dai giocatori.

I GIOCATORI DI FOOTBALL PROVANO IL VIDEOGIOCO

Bandai Namco ha pubblicato un trailer esteso di Dragon Ball FighterZ giocato dalla squadra di football americano Green Bay Packers. Nel video di si vedono Mike Daniels (defensive end), Brett Hundley (quarterback), Chris Odom (linebacker) e Justin McCray (offensive guard) mentre se le danno di santa ragione nel nuovo gioco “picchiaduro” di Arc System Works, con tanto di siparietto al termine di una partita. Bandai Namco Entertainment America ha infatti stretto una partnership con la squadra della National Football League per promuovere il lancio di Dragon Ball FighterZ negli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata.