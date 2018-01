Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Uscita il 16 marzo. Prezzo e caratteristiche

Galaxy S9 e S9 Plus verranno svelati il prossimo 25 febbraio al MWC di Barcellona. I due nuovi smartphone saranno sul mercato dal 16 marzo, con pre-ordine dal 1° del mese.

Samsung Galaxy S9

I Galaxy S9 e S9 Plus verranno svelati il prossimo 25 febbraio al MWC (Mobile World Congress) di Barcellona. L'estetica del nuovo duo rimarrà pressoché uguale a quella di Galaxy S8 e S8 Plus: S9 da 5,77 pollici e l'S9+ da 6,22 pollici, entrambi avranno uno schermo SuperAmoled senza cornici. Cambianti anche al comparto fotografico: in base ai rumors circolati finora, il Galaxy S9 avrà una fotocamera posteriore da12 megapixel (fotocamera frontale da 8 megapixel) con apertura variabile tra f/1.5 e f/1.4, mentre l’S9 Plus avrà una dual-camera (entrambe da 12 MP). Stando alle indiscrezioni il Galaxy S9 sarà dotato della funzione “Intelligent Scan”: il sistema riconoscerà l'utente unendo lo scanner dell'iride e il Face Unlock, lo sblocco con il volto. Sarà questa la risposta di Samsung al Face ID - che si basa su sensori 3D - introdotto da Apple con l'iPhone X. I nuovi smarphone avranno 4 e 6 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria, garantendo prestazioni ancora più elevate.

DATA DI USCITA

Stando ai rumors il Galaxy S9 potrebbe però costare un po' di più del suo predecessore. Stando al sito ETNews, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato coreano a un prezzo tra 950mila to 999mila won, cioè tra 890 e 935 dollari, fino a 60 dollari in più rispetto al Galaxy S8. Per quanto riguarda l’uscita sul mercato Evan Blass (EvLeaks) ha pubblicato un tweet nel quale sono raffigurati i due nuovi top di gamma della Samsung: nel render è presente anche il widget dell'orario che indica la data del 16 marzo, potenziale candidata per l'arrivo degli smartphone sul mercato. Sembra infatti che gli smartphone saranno in pre-ordine dal 1° di marzo.









