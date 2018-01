Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Intelligent Scan per lo sblocco. Novità e prezzi

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus verranno presentati ufficialmente il prossimo 25 febbraio in occasione del prossimo Mobile World Congress di Barcellona.

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Samsung Galaxy S9

Il 25 febbraio al prossimo Mobile World Congress di Barcellona verrà presentata la nuova versione dello smartphone di punta della Samsung: il Galaxy S9, in versione anche S9 Plus. A meno di un mese dall’MWC, però, è già stato svelato molto, anche perché dopo il successo di S8 la Samsung ha preferito perfezionare il prodotto, piuttosto che rivoluzionarlo. I dettagli sul nuovo duo di smartphone sono stati rivelato dal noto leaker Evan Blass. Il design del Galaxy S9 è praticamente la stessa del suo predecessore: i bordi arrotondati e il display Infinity Edge, in formato 18:9. Invariate anche le dimensioni: 5.8 pollici per la versione standard e 6.2 pollici per la Plus. A differenziare le due versioni del nuovo smartphone non sono solo le time suoni, ma anche l’hardware e il comparto fotografico.

Intelligent Scan

Il Galaxy S9 avrà una fotocamera posteriore con doppia apertura focale da f/2.4 e f/1.5 e una anteriore da 8 megapixel. Stessa soluzione per il Plus che però sul retro avrà due fotocamere, dotate di stabilizzatore ottico e capaci di scattare foto contemporaneamente. L’S9 Plus avrà una RAM da 6GB e una batteria da 3500 mAh, mentre 4GB e batteria da 3000 mAh per S9. Il supporto Dual SIM, che aveva solo l’S8 Plus, arriverà su entrambe le varianti Secondo i rumor, la novità della famiglia S9 sarà l’Intelligent Scan, che grazie allo scanner dell’iride e quello del volto assicureranno lo sblocco del telefono in tutte le condizioni di luce. La data di uscita del Galaxy S9 e S9 Plus è prevista per 16 marzo. Il prezzo? Intorno ai 900 euro per Galaxy S9, sopra ai 1000 euro per l’S9 Plus.

