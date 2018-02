Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Prezzi e caratteristiche. Presentazione ufficiale al MWC 2018

In occasione del Mobile World Congress 2018, a Barcellona, verranno presentati il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, i due nuovi top di gamma dell'azienda sudcoreana.

23 febbraio 2018 Redazione

Samsung Galaxy S9

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus saranno presentati ufficialmente il 25 febbraio alle ore 18.00 a Barcellona, il giorno prima dell’avvio del Mobile World Congress 2018. Ma nelle ultime settimane sono trapelate numerose informazioni e foto dei due nuovi top di gamma della Samsung, che lasciano ben poco da scoprire. Il sito WinFuture e l’informatore Evan Blass non solo hanno riportato tutte le immagini dei due modelli, ma ne hanno svelato anche le caratteristiche tecniche, con tanto di scheda. Stando ai leak, il Galaxy S9 e S9 Plus avranno la video camera con show-stopping super slow-motion capace di registrare 960 fotogrammi al secondo in HD. S9 avrà una singola fotocamera posteriore con sensore da 12-megapixel, mentre S9 Plus avrà una doppia fotocamera posteriore, sempre da 12-megapixel. In entrambi i casi il diaframma avrà un'apertura variabile F/1.5 e F/2.4. Entrambi i modelli avranno poi una fotocamera frontale da 8-megapixel F/1.7. Tutte le fotocamere saranno dotate di messa a fuoco automatica.

PREZZI DEI DUE MODELLI

Perequano riguarda lo schermo S9 avrà un Infinity Display da 5.8-pollici Super AMOLED 18:5:9 QHD+ per una risoluzione di 1440 x 2960, mentre S9 Plus avrà un Infinity Display da 6.2-pollici Super AMOLED 18:5:8 QHD+ per una risoluzione di 1440 x 2960. I due modelli avranno uno scanner per le impronte digitali nella parte posteriore, sotto le fotocamere, e saranno dotati di riconoscimento facciale, tramite la fotocamera anteriore. Quattro i colori disponibili: Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple e Titanium Gray. Nelle ultime ore Evan Blass ha rivelato il costo dei due smartphone: 841 euro per S9, 997 euro per S9 Plus. Non è da escludere che i prezzi rivelati dall’informatore non subiscano qualche rincaro sul mercato italiano. Per esempio, Reddit ha rivelato i prezzi spagnoli dei due modelli: rispettivamente 849 e 1.000 euro.

