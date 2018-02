APPLE/ Tre nuovi iPhone in autunno: maxi schermo e modello low cost

Il prossimo autunno Apple potrebbe lanciare tre nuovi iPhone: un modello con max schermo, una nuova versione dell'iPhone X e un modello più economico.

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Apple

Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il prossimo autunno la Apple potrebbe lanciare tre nuovi iPhone: un iPhone con maxi schermo, una nuova versione di iPhone X e un modello più economico con alcune delle caratteristiche della versione più costosa del melafonino. Così facendo, Apple riuscirebbe a soddisfare un doppio pubblico: gli appassionati dei Phablet (un dispositivo a metà tra uno smartphone e un tablet) e a quelli che vogliono potere comprare una versione più accessibile dell'iPhone. Secondo gli analisti di JL Warren Capital, il maxi iPhone maxi e il nuovo iPhone X avranno uno schermo OLED, mentre la versione più economica avrà uno schermo LCD. Tutti e tre i nuovi modelli, però, dovrebbero avere la funzione che permette lo sblocco attraverso il riconoscimento facciale (già disponibile con iPhone X). Se la superficie anteriore dell'iPhone X è stata trasformata in un unico schermo da 5,8 pollici, il maxi iPhone potrebbe arrivare a 6,5 pollici, mentendo il corpo dell'iPhone 8 Plus.

iPhone con maxi schermo

Con lo schermo più grande, Apple strizza l’occhio a chi lavora consentendo loro di scrivere e-mail e di gestire fogli di calcolo su uno schermo grande quanto un tablet di piccole dimensioni. Secondo Bloomberg alcuni prototipi includono una risoluzione dello schermo di 1242 x 2688. Tuttavia, lo smartphone più grande potrebbe cannibalizzare la vendita di iPad, che recentemente ha ripreso a crescere. Apple sta considerando la versione in color oro per l'aggiornamento di iPhone X e del modello più grande. L'azienda ha cercato di sviluppare l'oro per l'attuale iPhone X, ma l'ha abbandonato a causa di problemi di produzione. Tutti i nuovi iPhone dal 5 in poi sono arrivati ??in oro, compreso l'iPhone 8. Questo colore è particolarmente allettante per i consumatori in Asia e può aiutare a incrementare le vendite nella regione. Gene Munster, cofondatore di Loup Ventures, ha detto in un'intervista a Bloomberg: “È un grande passo. Quando c’è un aggiornamento in dimensioni dello schermo, le persone vanno a cambiare il loro telefono a frotte. L'abbiamo visto con l'iPhone 6”.

© Riproduzione Riservata.