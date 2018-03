Huawei P20 e P20 Pro/ Caratteristiche, data di uscita e prezzo: ci sarà la tripla fotocamera?

Il 27 marzo l'azienda cinese presenterà i nuovi top di gamma: Huawei P20 e P20 Pro. Non mancherà la versione P20 Lite, che abbina ottime qualità a prezzo più contenuto.

01 marzo 2018 Redazione

Huawei

In questi giorni si moltiplicano le notizie sul Huawei P20, grande assente del MWC 2018. L’azienda cinese presenterà i suoi nuovi top di gamma il 27 marzo a Parigi, ma nelle ultime ore Evan Blass, meglio conosciuto come @evleaks, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto in cui mostra sia la parte frontale che quella posteriore di quello che dovrebbe essere il nuovo top gamma dell’azienda cinese. Il leaks rivela la presenza di Android Oreo, del notch sopra al display e del lettore per le impronte digitali sul bordo inferiore. Lo scatto pubblicato dal famoso leaker ha però destato dubbi sull’apparato fotografico del novo Huawei: sul retro dello smartphone è infatti presente solo la dual-cam con ottiche Leica. Non pervenuta, quindi, la tripla fotocamera confermata dall’azienda nel teaser di presentazione. Ma Blass ha una risposta per tutto: le immagini si riferiscono alla versione standard del nuovo P20 che avrà dunque solo due ottiche sul retro. Mentre la tripla fotocamera sarà esclusiva del modello P20 Pro (non si chiamerà più Plus).

Huawei P20 Lite

Non mancherà la variante Lite, che come tradizione abbina ottime qualità a un prezzo più contenuto. Stando sempre alle indiscrezioni di Blass il P20 Lite avrà un display da 5,6 pollici in full HD+ (1.080 x 2.250 pixel) con processore octa-core Kirin 659 (4 x 2.38GHz + 4 x 1.7GHz big.LITTLE), 4 GB di RAM, e 64 GB di memoria interna. Doppia fotocamera posteriore in collaborazione con Leica, la prima volta per un modello Lite. Sensori da 16 megapixel dotati di zoom ibrido. Software Android 8.0 con interfaccia EMUI 8.0 e batteria generosa, 3.520 mAh. Il prezzo del Huawei P20 Lite si aggirerebbe intorno ai 300 euro, rispetto ai 750 della variante top. Gli smartphone saranno disponibili nelle colorazioni Ceramic Black e Twilight. Ricordiamo che la nuova serie Huawei P20 - Huawei P20 Lite, P20 e P20 Pro - saranno presentati il 27 marzo, potrebbero quindi entrare in commercio verso metà aprile.

Huawei P20 (with two, not three, rear cameras) pic.twitter.com/GRJbIS8NNY — Evan Blass (@evleaks) 26 febbraio 2018

© Riproduzione Riservata.