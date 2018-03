Samsung Galaxy S9 e S9+/ Fotocamera con doppia apertura e ”super” rallentatore

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ sono stati presentati al Mobile World Congress di Barcellona. I nuovi modelli putano sulla fotocamera che lavora come gli occhi.

01 marzo 2018 Redazione

Samsung Galaxy S9

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ sono stati presentati al Mobile World Congress di Barcellona. I nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana sono eredi del Galaxy S8 e S8+, che nel 2017 hanno riscosso un grande successo. Esteticamente il Galaxy S9 è praticamente identico al Galaxy S8 con schermo di tipo Super AMOLED con una risoluzione di 2960 x 1440 pixel, disponibile anche su S9 Plus. Ma le caratteristiche sono diverse da quelle dei precedenti modelli: più luminosità e miglioramenti alla gamma dei colori. Inoltre lo schermo del Galaxy S9 è da 5,8 pollici, mentre quello dell’S9+ è da 6,2 pollici. Novità per quanto riguarda l’apparato fotografico: la fotocamera posteriore (quella principale) da 12 megapixel ha un’apertura del diaframma variabile di f/1.5 o di f/2.4 a seconda delle condizioni di luminosità. Il passaggio da un’apertura all’altra viene gestito automaticamente dall’applicazione della fotocamera, o manualmente dall’utente. Samsung ha anche rivisto il sensore della fotocamera e rinnovato il sistema “dual-pixel” , per mettere a fuoco più velocemente gli oggetti. Galaxy S9 e S9+ hanno anche la nuova funzione per riprese al rallentatore, con la possibilità di realizzarne con 960 fotogrammi al secondo.

Samsung Galaxy S9 e S9+, prezzo

Il Galaxy S9+ ha la doppia fotocamera, ma l’apertura del diaframma è però fissa a f/2.4. La fotocamera frontale di entrambi i modelli da 8 megapixel, con la possibilità di produrre “AR Emoji”. Galaxy S9 e S9+ sono una versione più potente degli smartphone che li hanno preceduti. I processori cambiano a seconda dei mercati in cui sono venduti: Qualcomm Snapdragon 845 oppure Exynos. L’S9 ha 4 GB di RAM, mentre l’S9+ ne ha 6. Entrambi hanno una memoria di 64 GB, che può essere estesa con una scheda microSD. La batteria è da 3.000 mAh per l’S9 e da 3.500 per l’S9+. I nuovi Galaxy utilizzano Android 8.0 (Oreo) e non manca l’assistente personale Bixby. Per quanto riguarda i prezzi, il Galaxy S9 costa 899 euro, mentre il Galaxy S9+ 990 euro, per i modelli da 64 GB di memoria. La versione da 256 GB esiste solo per il Galaxy S9+ e costa 1.099 euro. I nuovi smartphone saranno disponibili nei negozi a partire da metà marzo, mentre sul sito di Samsung possono essere prenotati e acquistati in anticipo.

© Riproduzione Riservata.