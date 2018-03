SUPER MARIO/ Da Donkey Kong a icona di Google Maps. Le curiosità sul personaggio della Nintendo

Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Per i tantissimi appassionati di Super Mario, il mitico idraulico protagonista dello storico gioco lanciato dalla Nintendo, questo è un giorno speciale. Infatti, in ragione della somiglianza tra l’abbreviazione del giorno 10 marzo (Mar 10) e il suo nome, quest’oggi si celebre la sua festa. Una festa a cui anche Google ha voluto partecipare con una trovata che sarà decisamente apprezzata dai tantissimi fan. Nello specifico, a partire da oggi e per una settimana, su Google Maps sarà possibile sostituire la classica freccia azzurra con l’immagine di Super Mario a bordo della sua leggendaria automobile (qualcuno la ricorderà nel videogioco Mario Kart). Inoltre, Google ha lanciato sui social l’hashtag #MarioMaps per dare la possibilità agli utenti di lasciare i propri commenti, impressioni e magari postare gli screenshot dei propri percorsi evitando di far apparire gli indirizzi di casa o dell’ufficio di lavoro. È bene ricordare, però, che per poter fruire di questa interessante iniziativa firmata Google è necessario effettuare l’aggiornamento dell’app scaricando l’ultima versione da Google Play o dall’App Store.

SUPER MARIO, CURIOSITÀ DEL PERSONAGGIO DELLA NINTENDO

Super Mario ha fatto compagnia a milioni di ragazzi in tutto il mondo, catturando la loro attenzione attraverso straordinarie avventure firmate Nintendo. Per celebrarlo degnamente andiamo a scoprire alcune curiosità sul suo conto di cui non tutti sono a conoscenza. Si è sempre pensato che Super Mario fosse un idraulico ma questo è vero solo in parte. Infatti, inizialmente è stato pensato come muratore per poi avere una parvenza di idraulico e quindi trasformarsi nell’attuale ‘sportivo a tutto tondo’. Il primo videogioco di Mario arrivò nel 1981, Donkey Kong, mentre quello più celebre, Super Mario Bros, fu soltanto casualmente incentrato su di lui. La voce di Mario è del doppiatore americano Charles Martinet che quasi per caso partecipò al relativo provino. Tra le altre curiosità c’è da ricordare come nei piani della Nintendo, Super Mario Bros avrebbe dovuto chiudere l’era della console NES, il primo gioco di Mario a permettere una esperienza multiplayer online è stato Excitibike: Bun Bun Mario Battle Stadium mentre ad ideare Super Mario Land fu Yokoi, ed ossia il progettista che lancio Gameboy. Infine, molti avranno notato come a Super Mario non siano mai state ‘date’ armi, che il nome completo del dinosauro Yoshi sia T. Yoshisaur Munchakoopas e che nonostante alcuni flop commerciali (il film Super Mario Bros ed il gioco Hotel Mario) la saga di Super Mario ha fatto segnare numeri da record come dimostrano i 40,24 milioni di copie vendute di Super Mario Bros uscito nel 1985 (il sesto gioco più venduto di sempre).

