Android, 5 app da eliminare subito/ Le applicazioni che rallentano o danneggiano il nostro smartphone

5 app che sarebbe meglio non installare

Non tutte le applicazioni sono utili al nostro smartphone, anzi, la maggior parte di esse sono dannose. Vi sono infatti una serie di app per Android (il sistema operativo di casa Google) che di solito utilizziamo con regolarità, ma che spesso e volentieri non fanno il bene del nostro dispositivo mobile. In cima alla lista di questo elenco, vi è Facebook. Il social network più famoso al mondo, è disponibile ovviamente anche in versione mobile e non molti sono consci del fatto che utilizzandolo con estrema regolarità, cosa che quasi tutti facciamo, la batteria del nostro smartphone cala vertiginosamente, visto che Facebook risulta essere un’applicazione molto pesante, che di conseguenza richiede una cospicua fonte energetica. Attenzione anche ad un’altra app molto diffusa, leggasi Clean Master.

OCCHIO ALLE APP PER SCARICARE FOTO E MUSICA

L’applicazione ha lo scopo di pulire il nostro smartphone da quei programmi o da quei file che vengono ritenuti inutili, ma in realtà, oltre ad inficiare in maniera importante il consumo della nostra batteria, non fa senza dubbio bene all’hardware, andando a bloccare in maniera automatica dei processi molto importanti per la salute del nostro telefonino. Fra le app che non dovreste mai installare sul vostro smartphone, anche quelle che permettono di scaricare la musica, i video o le fotografie. Queste ultime sono particolarmente ricche di pubblicità, che potrebbero farvi abbonare a servizi vari senza nemmeno accorgervene. Infine, attenzione agli antivirus, che sono senza dubbio utili perché “puliscono” lo smartphone, ma sono molto pesanti in termini di utilizzo della memoria del sistema.

