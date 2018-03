Honor 7C/ Lo smartphone economico con le caratteristiche di un top di gamma: dalla doppia fotocamera al 18:9

Honor 7C, lo smartphone economico con le caratteristiche di un top di gamma: dalla doppia fotocamera fino allo schermo 18:9. Il mercato italiano pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Honor 7C

L'Honor 7C è uno dei nuovi smartphone lanciato da questa emergente casa di produzione affiliata alla Huawei. Lo smartphone è stato presentato in Cina, ma al momento non sono ancora confermate le date di uscita nel nostro paese, anche se ci sono già i prezzi che sono davvero molto convenienti: 115 euro per i colori Black, Blue, Gold e Red; 165 euro il modello 3/32 Gb. Sicuramente per quello che si offre l'Honor 7C è un prodotto molto interessante e di cui valutare l'acquisto appena questo sarà sul mercato. Lo schermo dello smartphone è di 5.99'' Hd+ 720x1440 pixel 18:9 e il peso è di appena 164 grammi. Le dimensioni nello specifico sono di 158,3 x 76,7 x 7,8 mm che ne fanno un dispositivo molto comodo da portare ma anche con dimensioni giuste dello schermo per essere utilizzato in maniera semplice ed efficiente. Presto arriveranno anche delle novità in merito alla data di uscita che non dovrebbe essere comunque molto lontana.

LA PRESENTAZIONE IN CINA DEL NUOVO HONOR

In Cina è uscito il nuovo Honor, il 7C che viene considerato nella categoria degli entry-level. Nonostante sia uno smartphone android di fascia bassa ha alcune delle caratteristiche dei top di gamma. Tra questi abbiamo la doppia fotocamera e anche lo schermo in 18:9 che non di certo è facile da trovare in dispositivi di questo valore economico. Nonostante questo c'è anche il rovescio della medaglia visto che la seconda fotocamera è solo un sensore da 2 megapixel che permette di calcolare meglio la profondità di campo mentre la risoluzione non supera l'hd+. Tra le altre caratteristiche molto interessanti c'è anche quella che lo smartphone Honor 7C è dualSim, quindi si possono usare contemporaneamente due sim differenti e inoltre c'è uno slot dedicato che può essere utilizzato per l'ingresso di una schedina di memoria che si può utilizzare contemporaneamente insieme proprio alle due schede sim.

