Amazon Kindle Oasis/ La versione gold cambia look e anche caratteristiche

Amazon Kindle Oasis, la versione gold cambia totalmente look e anche caratteristiche. La versione color oro piace al pubblico e si prepara a invadere il mercato e a conquistarlo.

13 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Amazon Kindle Oasis

L'Amazon Kindle Gold piomba sul mercato e si prende la scena. La venditissima versione del 2017 fa un balzo in avanti e viene soprattutto abbellito dal punto di vista del look. La versione dorata infatti lo fa diventare elegante e gli regala la possibilità di essere più adatto anche a un pubblico femminile. Il prezzo è sempre quello standard e cioè 279,99 euro con la possibilità già di preordinarlo con le prime spedizioni che partiranno attorno al 22 marzo. La nuova colorazione ha già scatenato il pubblico dei social network con commenti che sono molto positivi, soprattutto perché si tratta di un prodotto già conosciuto e che è stato apprezzato a lungo dal pubblico per la sua stabilità e per la grandissima definizione che crea la sensazione di avere un vero libro tra le mani. Chissà che questa colorazione porti a una nuova innovazione soprattutto sotto questo punto di vista.

IL SUCCESSO DELL'EBOOK

Esce il Kindle Oasis Gold che era già da tempo commercializzato senza l'aggettivo gold e questa nuova colorazione lanciata sul mercato. Si tratta sicuramente di uno degli ebook più apprezzati di sempre con numeri straordinari e un impatto devastante sul mercato. Questo è dotato di un display da 7 pollici a 300 ppi davvero molto definito. Dal 2017 poi è stato implementato della specifica che lo rende resistente all'acqua. Nonostante questo però il prezzo è sicuramente molto alto rispetto alla media, una cosa che però non ha spaventato chi ha deciso di andarlo ad acquistare, 279. Un altro dei grandi vantaggi poi è legato alla memoria interna che arriva addirittura ai 32 gb. Il successo quindi è arrivato per una serie di concatenazioni che hanno portato a un prodotto di altissimo livello, nonostante ne esistano diversi che costano di meno e in fondo non sono poi così meno performanti.

