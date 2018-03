Apple, WWDC 2018 / A San Jose la conferenza degli sviluppatori dal 4 all'8 giugno: lancio di iOS 12

Apple, WWDC 2018: a San Jose la conferenza degli sviluppatori dal 4 all'8 giugno: sarà lanciato iOS 12 e saranno presentati probabilmente nuovi hardware. Sale l'attesa.

13 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Apple, WWDC 2018

Ci siamo, la ventinovesima edizione del WWDC di Apple si avvicina e sono moltissime le novità gà annunciate. Tra queste la principale è la presentazione di iOS 12 con gli ultimi aggiornamenti di macOS, tvOs e naturalmente anche watchOS. Iniziano a circolare però delle voci interessanti anche sull'uscita di nuovi hardware sui quali c'è grande curiosità. Tra questi si parla molto dell'iPad Pro da 11'' che sembra avere un design molto simile a quello dell'iPhone X e poi anche il nuovo MacBook da 13''. L'evento della WWDC di Apple si terrà a San Jose dal McEnery Convention Center dove ci sarà la possibilità di vivere un'esperienza a 360° anche grazie a degli spazi studiati di proposito per l'evento in questione. Intanto sui social network gli sviluppatori si interrogano su cosa potrà accadere e quali saranno le novità da portare in scena e che renderanno ancor più efficiente il mondo Apple.

A SAN JOSE LA CONFERENZA DEGLI SVILUPPATORI

Ci siamo la Apple ha annunciato la ventinovesima edizione della WWDC 2018, Worldwide Developers Conference, che si terrà dal 4 all'8 giugno 2018. Dalle 10.00 del 22 marzo prossimo, direttamente sul sito ufficiale della WWDC, si può fare richiesta dei biglietti che poi saranno assegnati tramite una selezione del tutto casuale. La risposta, si comunica, avverrà poi entro le 17 del 23 marzo. Si parla inoltre di 350 borse di studio che permetteranno a studenti e anche a membri della Stem di poter ricevere per questo evento un biglietti do partecipazione gratuita. Un evento il WWDC di Apple atteso in tutto il mondo e che porterà alla luce le novità della casa più amata ormai da tutti gli sviluppatori con possibilità di incontri, seminari e anche la conoscenza del mondo Apple come non era mai stato visto in precedenza. Ormai manca poco e i dettagli si rincorrono per quella che sarà sicuramente un'esperienza unica.

© Riproduzione Riservata.