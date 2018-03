BlaBlaCar in abbonamento/ Arriva BlaBlaPass e cambia tutto nella piattaforma di car pooling

BlaBlaCar in abbonamento, arriva BlaBlaPass e cambia tutto nella piattaforma di Car pooling più famosa in Italia. Da domani arriva una nuova forma di condivisione che sostituirà l'attuale.

Grandi novità per il colosso del car pooling BlaBlaCar con il lancio di BlaBlaPas. Da domani infatti sarà introdotta una nuova forma di abbonamento che andrà a sostituire tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento. Pagando una tariffa fissa alla settimana o ogni sei mesi si copriranno le commissioni per tutti i viaggi fatti a differenza di oggi quando invece era obbligatorio pagare per ogni singolo spostamento. BlaBlaPas porta gli utenti a pagare 2.99 euro a settimana o 14.99 per sei mesi, una cifra che porta a fidelizzare il cliente che pagherà anche se deciderà di non spostarsi. Per chi invece si metterà in auto ci sarà il vantaggio, se si usa spesso questa piattaforma, di muoversi e accordarsi solo con il conducente per le spese del viaggio pagando anche comodamente in contanti, senza dover ogni volta versare una cifra alla società che ospita questo servizio.

COS'È BLABLACAR?

Non tutti hanno utilizzato almeno una volta nella vita BlaBlaCar e nonostante questo servizio sia entrato nella quotidianità di molti è utile andare a sottolineare alcune cose. La società francese sorge nel 2004 come piattaforma web di car pooling. Opera in 22 paesi nel mondo e ha una lista di oltre 25 milioni di membri, risultando la prima nel suo settore. In sostanza il portale funge da aggregatore per persone che viaggiano in automobile e cercano qualcuno per dividere non solo il tragitto ma ovviamente anche le spese. E' così che sarà possibile spostarsi in tutto il paese e non solo con cifre molto ridotte rispetto a quello che servirebbe per prendere la macchina da soli oppure per prendere treno o aereo. Una trovata che ha avuto un grande successo nel nostro paese, ma che deve ancora prendere il via cercando di espandersi a macchia d'olio anche a quelli che ancora non la conoscono.

