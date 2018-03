Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite/ Presentazione il 27 marzo: notch e nuove colorazioni

Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: il 27 marzo a Parigi saranno presentati i nuovi modelli dalla casa cinese. Tra le novità il notch e la colorazione Twilight.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Huawei

Il 27 marzo a Parigi saranno presentati Huawei P20 e P20 Pro, mentre per la versione Lite probabilmente ci sarà direttamente l’uscita, ma intanto sono trapelati interessanti rumor sui nuovi top di gamma dell’azienda cinese. Secondo quanto rivelato da Roland Quandt i tre nuovi Huawei dovrebbero avere il notch, al suo interno la capsula auricolare, i sensori e la fotocamera (per lo sblocco tramite il viso). Per quanto riguarda il P20 Pro i rumors ndicano un display OLED (IPS sulla versione “standard”) con rapporto di forma 19:9 e risoluzione 1080 x 2240 pixel. Su P20 Pro e P20 dovrebbe anche apparire la tripla fotocamera in collaborazione con Leica, una delle quali dovrebbe avere il sensore esclusivamente per il bianco e nero. L’apertura focale dovrebbe essere f/1.6 e f/2.4 per P20 Pro e f/1.6 per P20. Stando alle immagine pubblicate da Quandt, la versione Pro potrebbe presentare un teleobiettivo per uno zoom vicino ai 3x.? L’unica informazione sulla risoluzione arriva da Evan Blass, secondo cui una delle fotocamere sarà da 40 megapixel. I due modelli di punta dovrebbero integrare il SoC Kirin 970, già visto su Mate 10 Pro.

Le colorazioni della famiglia P20

Le immagine pubblicate dai due leakers rivelano che P20 Lite dovrebbe presentare un solo slot con due alloggiamenti nei quali inserire due SIM oppure una SIM e la microSD. Le batterie integrate dovrebbero essere da 3.400 mAh per P20 e 4.000 mAh per P20 Pro. Ecco i rumors per quanto riguarda la colorazioni dei tre dispositivi: nero per tutti e tre i modelli, una tonalità di blu per P20 e P20 Pro, una in oro rosa per P20 e rosa per P20 Lite. P20 Lite dovrebbe essere presentato anche in blu più chiaro. La vera novità è il Twilight di P20 Pro, una doppia tonalità tra il rosa ed il viola. Per quanto riguarda i prezzi Quandt parla di circa 370 euro per Huawei P20 Lite, 670 euro per P20e 900 per P20 Pro. Appuntamento al 27 marzo per sopire se queste anticipazioni saranno confermate!

