Huawei P20 e P20 Pro/ Caratteristiche, prezzo e data di uscita: novità anche sui colori che ricordano il Nokia

Huawei P20 e P20 Pro: caratterstiche, prezzo e data di uscita. Arrivano novità sullo smartphone che riguardano anche l'aspetto e i colori che saranno messi in vendita.

13 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Huawei P20 e P20 Pro

Sono diverse le novità che vedremo con l'uscita di Huawei P20 e P21. I due nuovi modelli si presentano infatti in una maniera alquanto eccentrica già nel loro aspetto. Si è deciso infatti di abbandonare il classico monocolore per il retro, puntando sulla possibilità di avere uno smartphone multicolore e davvero molto bello. La più classica immagine che circola sul web è quella dello Huawei P20 che presenta una colorazione viola sulla parte alta che sfuma verso il blu/azzurro in quella bassa. C'è poi anche la versione col blu lucido che si muove da una parte all'altra cambiando di tonalità. Sono veramente molto particolari questi nuovi modelli che potrebbero aprire anche una nuova moda visto che da tempo si era passati a un monocromatico molto statico. Una moda che era già esplosa sul finire degli anni novanta grazie alla Nokia e alle tante amate cover che i giovani cambiavano praticamente ogni giorno con la sensazione di avere sempre un telefono nuovo tra le mani.

INFO E CARATTERISTICHE

Ormai la Huawei è diventata marchio top di gamma per la fascia media dei dispositivi Android. La concorrenza della Samsung, che si è buttata sull'alta, è ormai stata sbaragliata con l'impressione che chi non abbia cifre da capogiro da investire sia obbligato ad acquistare uno smartphone di questa marca. L'uscita dello Huawei P20 e Pe20 Pro sicuramente da un passo in più verso il domani a chi decide ormai da tempo di investire in questa solida casa che anno dopo anno si migliora e implementa i suoi modelli con novità importanti. Il 27 marzo ormai è noto che verranno annunciati dalla Huawei a Parigi tutti i prossimi modelli e proprio in questa circostanza potremo sapere gli ultimi dettagli dei modelli P20 e P20 Pro che sicuramente saranno all'altezza delle aspettative del pubblico. Da molto tempo ormai si parla di queste due nuove versioni e c'è la sensazione che si sia fatto un vero salto in avanti.

