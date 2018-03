Nintendo Switch Pro/ In arrivo un modello più performante della nota console?

Nintendo Switch Pro: in arrivo un modello più performante della nota console? Digital Foundry ipotizza la possibilità che venga distribuita a breve una nuove versione della Switch

La Nintendo Switch

Dopo PS4 Pro e Xbox One X, anche la terza console più importante sul mercato, la Nintendo Switch, potrebbe subire un potenziamento. Secondo Digital Foundry, infatti, non è da escludere che la creatura della Big N, possa a breve essere presentata in versione più “pimpata”, con un upgrade hardware importante, così come appunto accaduto con le due console di casa Sony e Microsoft. Non è mai successo che la Nintendo commercializzi una versione più potente di una propria console (salvo il 3DS e il DSi, modifiche comunque piuttosto marginali), ma visto il doppio precedente non è da escludere che anche i giapponesi di Super Mario entrino in questo campo. Secondo Richard Leadbetter di Digital Foundry, la nuova Switch potrebbe montare il chip NVIDIA Tegra 2 per andare appunto incontro alle esigenze degli utenti più “hard”.

GLI UTENTI COME ACCOGLIERANNO QUESTA VERSIONE?

La domanda sorge quindi spontanea: sareste disposti a spendere una somma maggiore rispetto agli attuali 280-300 euro circa, per una Switch più moderna? La risposta nei confronti di PS4 Pro e Xbox One X non è stata accolta in maniera così calorosa, anche perché alla fine le differenza fra le versioni più pimpate e quelle base non sono poi così esagerate da far valere l’acquisto, o meglio, da far pensionare la propria console per il nuovo modello. La cosa certa è che dopo il flop con la Nintendo Wii U, la Switch sta facendo registrare un record assoluto di vendite, e nella sua breve vita ha già toccato quota 15 milioni di unità vendute.

