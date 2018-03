Passa a Tim e Senza Limiti Silver/ Assalto ai clienti Vodafone e Wind: 30gb al mese a 16 euro

Interessanti nuove offerte da parte di TIM

Una super offerta quella confezionata da TIM in queste ore. L’operatore mobile italiano sta cercando di rubare clienti a Vodafone e Wind, i due grandi concorrenti, ed ha quindi pensato di offrire una proposta decisamente alettante. Si chiama “Passa a TIM”, e con l’opzione Super One sarà possibile ricevere più di 30 Giga al mese, con l’aggiunta di minuti illimitati, al prezzo di poco più di 15 euro. Nel dettaglio, se siete dei clienti di Vodafone o di Wind, si potrà appunto attivare questa nuova promozione Tim, tramite contatto telefonico, o eventualmente in negozio, per avere 32 Giga al mese, con l’aggiunta di chiamate illimitate verso tutti, al prezzo di circa 16 euro al mese. Sono previsti dei costi di attivazione, che variano dai 9 euro (se attivata con un operatore) a 12 euro. Inoltre, bisognerà aggiungere altri cinque euro, validi per la Sim ricaricabile, per una spesa totale che sfiora al massimo i 20 euro.

SENZA LIMITI SILVER

Attenzione, però, perché nell’attivazione è già presente la prima mensilità (quindi, i circa 16 euro di cui sopra), mentre dal mese successivo si rinnoverà di volta in volta. Si tratta senza dubbio di un’offerta molto interessante, rivolta in particolare a tutti coloro che fanno un largo uso di internet. In questi giorni c’è anche un’altra interessante offerta firmata Tim, leggasi “Senza limiti Silver”. Al costo di 12 euro al mese avrete minuti illimitati verso tutti, 12 gb di traffico dati in 4G, e, molto interessante, traffico dati illimitato con WhatsApp, Facebook Messenger e Snapchat (non è presente invece Instagram). Il costo di attivazione è di 25 euro, di cui 5 di Sim e 20 di credito, utilizzabile dal secondo rinnovo. Inoltre, se acquisterete la promozione su Amazon, vi verrà regalato il costo di attivazione, nonché il primo mese di offerta.

