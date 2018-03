Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo del 30% rispetto a S8. Arrivato aggiornamento Android Oreo

Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Samsung Galaxy S9

I nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, presentati al Mobile World Congress di Barcellona, arriveranno effettivamente sul mercato venerdì 16 marzo ma i preordini però sono già aperti da qualche giorno. Stando a quanto riporta Yonhap News, i primi dati non sono molto incoraggianti: nella Corea del Sud sarebbero circa 180mila unità smerciate nelle prime 24 ore attraverso i tre principali operatori telefonici del paese, un netto calo rispetto ai 260mila acquisti totalizzati da S8 e S8 Plus l’anno scorso nello stesso arco di tempo. Se i dati, non ufficiali, rispecchiassero la realtà, i nuovi top di gamma della Samsung registrerebbe un calo del 30% degli ordini rispetto ai modelli precedenti. Secondo quanto riportato dal coreano The Bell, però, Samsung ha grandi aspettative per i suoi nuovi modelli: mentre S8 e S8 Plus sono arrivati a 41 milioni di unità vendute alla fine del 2017, secondo l’azienda sudcoreana S9 e S9 Plus potrebbero riuscire a toccare quota 43 milioni entro la fine del 2018.

In Italia aggiornamento Android Oreo

Intanto in Italia è arrivato l’aggiornamento ad Oreo per Galaxy S8 e Galaxy S8+. Com riporta il sito Android World, L’update pesa circa 1,4GB e porta con sé Android Oreo (versione 8.0) e la Samsung Experience 9.0, con relativi miglioramenti alle varie personalizzazioni software della casa coreana, e le patch di sicurezza del sistema operativo aggiornate al mese di febbraio. La versione software è G950FXXU1CRB7 per Galaxy S8 o G955FXXU1CRB7 per Galaxy S8+: il numero build è ovviamente diverso rispetto al rollout iniziale perché Samsung ha risolto i problemi che causavano i riavvii spontanei del dispositivo. Per aggiornare il proprio dispositivo basta andare su Impostazoini > Aggiornamenti software > Scarica aggiornamenti manualmente. Al momento è stato avviato il rollout per le versioni No brand, Vodafone, Tre e TIM, all’appello manca ancora Android Oreo per i modelli brandizzati Wind di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus.

© Riproduzione Riservata.