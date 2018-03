Falle nei processori AMD?/ CTS Labs mette in guardia: “Possibile spionaggio industriale”

I microprocessori AMD conterrebbero falle importanti

Nuove accuse nei confronti dell’AMD, multinazionale americana del mondo dell’elettronica, che fornisce microprocessori per vari dispositivi. A puntare il dito contro il colosso a stelle e strisce é CTS Labs, società che si occupa di sicurezza informatica. «Un controllo di sicurezza di CTS Labs – si legge in una nota emessa dalla stessa società - ha rivelato diversi importanti difetti negli ultimi processori di AMD, (i modelli) EPYC, Ryzen, Ryzen Pro e Ryzen Mobile». Nel dettaglio, quali difetti sarebbero stati riscontrati? Secondo CTS, il modello di microprocessore Ryzen, che viene prodotto in Taiwan, conterrebbe al suo interno quelle che in gergo informatico vengono chiamate back door, delle “porte” inserite dal produttore stesso e che possono essere sfruttate dagli hacker. Di solito le back door vengono messe di proposito per accedere in modo remoto ai sistemi.

LA RISPOSTA DI AMD

«Le reti dotate di computer (con componenti) AMD presentano un rischio considerevole – prosegue CTS Labs – e ciò consente uno spionaggio permanente e praticamente inosservabile, profondamente sepolto nel sistema». Si grida quindi al complotto nei confronti di AMD, accusata (seppur fra le righe), di aver messo appositamente queste porte proprio per spiare i computer e non solo, visto che i microprocessori incriminati vengono installati anche su smartphone e tablet. Non si è fatta attendere la replica di Advanced Micro Devices, con un portavoce che ha spiegato a France Press: «Stiamo esaminando questo studio, che abbiamo appena ricevuto, per comprenderne la metodologia e la pertinenza». Un periodo non proprio positivo per AMD, visto che un paio di mesi fa erano stati riscontrati i bug Spectre e Meltdown, nei loro microprocessori, così come in quelli di Intel e ARM.

