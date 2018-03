Huawei P9 e P9 Plus/ Torna di moda l'aggiornamento Oreo, dato per certo in Cina. Non si parla del P9 lite

Huawei P9 e P9 Plus, torna ora di moda l'aggiornamento Oreo che viene dato per certo in Cina. Non si parla del P9 Lite. Si sbilancia sulla situazione un funzionario cinese.

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Huawei P9 e P9 Plus

Vero e proprio stravolgimento per la Huawei e i modelli P9 e P9 Plus. Nonostante le prime indiscrezioni lanciate dai produttori non si può fare a meno di prendere in considerazione quanto raccontato dal funzionario locale della OEM. Questo tramite Gizmochina ha sottolineato come sia pronto l'aggiornamento Oreo, quello che superi la versione biscottata di Google e che finalmente verrà predisposto anche per Huawei P9 e P9 Plus. Sarà presente anche l'EMUI 8.0 che sarà completo a differenza di quelle che erano le prime voci riguardanti questo e che erano finalizzate a muoversi solo con alcune delle funzionalità dell'aggiornamento e non era previsto di averli a macchia d'olio con tutte le possibilità a disposizione. L'aggiornamento Oreo renderà quindi all'avanguardia i modelli storici della Huawei P9 e P9 Plus, ma non il P9 Lite per il quale non è stata pronunciata nessuna parola a margine di questi eventi.

L'AGGIORNAMENTO OREO

Torna di moda in queste ore l'aggiornamento Oreo per quanto riguarda gli Huawei P9 e P9 Plus. Nonostante questo non si parla, con un po' di sorpresa, del modello P9 Lite. Risalgono le quotazioni direttamente dalla Cina e questo senza preavviso perché ormai da tempo si era pensato ad un accantonamento e forse anche al fatto che la cosa fosse stata messa in soffitta. Ora però cambia tutto e l'annuncio sparpaglia le carte in tavola, dando una scossa al mondo dell'hi-tech. Le prime indiscrezioni diffuse dal produttore e rilanciate dalla Tim sembravano portare su un'altra strada, ma ora l'aggiornamento Oreo per Huawei P9 e P9 Plus va considerato una realtà a tutti gli effetti. Ora c'è da aspettare solo i dettagli e capire come la cosa potrà cambiare questo smartphone android che ha vissuto un grandissimo successo e che continua ad essere in voga nonostante l'uscita di modelli successivi e più performanti.

