Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens

Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.

14 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Samsung Galaxy S9

Samsung, secondo un report realizzato dalla rivista coreana The Bell, è pronta a spedire 43 i milioni di dispositivi Galaxy S9 e S9+, secondo la seguente strategia: 12 milioni di unità spedite nel primo trimestre del 2018, 13 nel secondo, 10 nel terzo e 8 nel quarto. Se i numeri fossero confermati, per Samsung significherebbe una crescita rispetto ai risultati della gamma S8 che nel corso del 2017 ha immesso sul 41 milioni di smartphone. Si tratta comunque di stime che anticipano l’uscita sul mercato dei nuovi top di gamma dell’azienda sudcoreane, che partirà ufficialmente venerdì 16 marzo: “Galaxy S9 ed S9+ sono arrivati: una fotocamera che rivoluziona il modo di intendere le immagini; Avatar per personalizzare il proprio modo di comunicare divertendosi; persino la possibilità di rallentare il tempo. Tutto questo e molto altro ancora con i nuovi #GalaxyS9”, ha scritto su Twitter Carlo Barlocco, presidente di Samsung Italia

Google Lens su Galaxy

In occasione del Mobile World Congress 2018 il team di Google ha annunciato il rilascio di Google Lens per tutti gli utenti Google Foto. E così è stato: la nuova versione di Google Lens per la fotocamera è arrivata sui Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Ricordiamo che Google Lens permette di interpretare e riconoscere le immagini. Ora, quando si apre Google Assistant, viene visualizzata una nuova icona nell’angolo in basso a destra, che rappresenta l’obiettivo di una fotocamera, e toccandola si apre proprio la fotocamera di Google Lens. Basta puntare verso un oggetto e toccare lo schermo per identificarlo grazie a degli speciali algoritmi. Verrano fornite informazioni provenienti da Wikipedia, dalla ricerca Google e perfino indicazioni stradali.

© Riproduzione Riservata.