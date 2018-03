Attack on Titan 2, l’attacco dei giganti/ Disponibile il nuovo capitolo dell'anime per PS4, One e Switch

Attack on Titan 2, disponibile da oggi

Torna l’attacco dei giganti, con l’episodio numero due della saga di anime giapponese creata dalla penna di Hajime Isayama. Dopo il capitolo numero 1, che non ha convinto in pieno la critica, il successore sembra congegnato decisamente meglio. I colleghi di Tom’s Hardware hanno infatti promosso Attack on Titan 2 anche se non a pieni voti, visto che il gioco non è esente da pecche. Come nel primo capitolo, saremo catapultati nel magico mondo dei giganti, che invadono quello degli uomini, sterminandoli. Si salveranno solo tre bambini, che saranno poi i protagonisti del nostro gioco. La storia è davvero commovente e ben fatta, ed è senza dubbio uno dei punti forti dell’anime nonché di questo videogioco.

OK IL GAMEPLAY, MENO IL MULTIPLAYER ONLINE

Altro elemento che vale l’acquisto, è il gameplay, visto che le battaglie sono davvero adrenaliniche, maschie, divertenti e coinvolgenti, al punto che sarà possibile opzionare o meno la presenza del sangue, tenendo conto della “crudità” di alcune scene. La campagna è degna di nota, profonda e interessante, e anche il comparto grafico risulta essere soddisfacente, seppur non eccelso, mentre il multiplayer online non ha convinto in pieno per via della monotonia delle missioni. Nel complesso, però, il gioco è molto migliorato rispetto al primo capitolo, ed è un giusto connubio fra “romanticismo”, ma anche azione e divertimento. Se vi piace il mondo degli anime giapponesi, questo è il gioco che fa per voi, e sappiate che Attack on Titan 2 è disponibile da oggi per Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ad un prezzo che varia dai 65 ai 70 euro.

