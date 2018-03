Mediaset Premium vs Sky, sfida fra abbonamenti/ La tv di Murdoch regala anche un televisore: i prezzi a confro

Non è ancora finita la stagione televisiva 2018, ma le due pay tv per eccellenza, Sky e Mediaset Premium, sono già pronte a darsi battaglia per accaparrarsi nuovi abbonati. Delle due sembrerebbe essere in vantaggio la televisione satellitare, che dal prossimo agosto potrà infatti contare su un’offerta sportiva molto più ricca, grazie al ritorno della Champions League. La tv di Murdoch avrà in esclusiva la coppa dalle grandi orecchie per il prossimo triennio, con l’aggiunta anche dell’Europa League. Molto interessanti anche i costi dei nuovi abbonamenti, che varieranno da un minimo di 29.90 per il pacchetto base più uno a scelta fra sport, cinema e calcio. Inoltre, giusto per non farsi mancare nulla, Sky regalerà ai nuovi abbonati un televisore da 22 pollici di marca LG.

L’OFFERTA DI PREMIUM

Decisamente più scarna la proposta di Mediaset Premium, anche se per questo non interessante. I prezzi si abbassano di molto rispetto a Sky, visto che l’abbonamento partirà da 9.90 euro al mese, ad un massimo di 19.90 (contro i 50,90 della concorrenza). Inoltre, ci sarà un mese gratis di prova. All’interno del prezzo sono compresi cinema, serie tv, e nel caso anche il calcio, con la Serie A e il campionato francese della Ligue 1 (sempre che questo venga confermato esclusiva di Premium). Obiettivo delle due concorrenti, cercare di ottenere più abbonati possibili, con Sky che continua a rimanere in vantaggio sulla concorrente meneghina, che però offre prezzi più alla portata di tutti. Vi ricordiamo, inoltre, che entrambe offriranno l’app dedicata, leggasi Sky Go e Premium Play, per la visione in streaming su pc, tablet o smartphone dei vari programmi.

