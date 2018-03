SONY XPERIA XZ2 E XZ2 COMPACT/ Fino al 5 aprile possibile prenotarli

15 marzo 2018 Fabio Belli

E’ arrivato il momento, per gli appassionati di tecnologia, di poter prenotare anche in Italia il nuovo Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact. La prenotazione si potrà effettuare fino al prossimo 5 aprile, mentre dal 6 aprile i modelli (799 il più accessoriato, 599 il più piccolo) saranno direttamente disponibili per l’acquisto. Si tratta di uno smartphone particolarmente atteso perché porta con sé innovazioni di qualità, in più per chi acquisterà lo smartphone tramite la prenotazione, da qui al 5 aprile, ci sarà un regalo importante: un paio di cuffie Sony WH-1000XM2 dotate di funzione di soppressione del rumore ambientale, che hanno un valore commerciale di circa 380 euro. La batteria infine è da 3180 mAh.

IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELLA FOTOCAMERA POSTERIORE

Le specifiche tecniche del Sony Xperia XZ2 sono particolarmente interessanti per gli appassionati di tecnologia: display Full HD+ HDR da 5,7 pollici in formato 18:9 protetto da Corning Gorilla 5, 4 GB di RAM e 64 GB di capacità di archiviazione interna UFS, espandibile tramite microSD, oltre ad un SoC Qualcomm Snapdragon 845. Un altro fiore all’occhiello è la fotocamera posteriore Motion Eye da 19 MP (1/2,3? IMX400, f/2.0) e una anteriore da 5 MP grandangolare, con apertura f/2.2 e SteadyShot (stabilizzazione a 5 assi). Quello che si può definire un comparto fotografico di tutto rispetto, si tratta dell’unico modello sul mercato con una fotocamera posteriore in grado di girare video in 4k HDR. Il modello compatto riesce, in uno spazio di 135 x 65 x 12,1 mm, a mantenere queste caratteristiche, fatta eccezione per l’ampiezza del display e una batteria da 2870 mAh.

