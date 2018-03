WhatsApp, profilo invisibile e funzioni segrete/ Attivare le notifiche per sapere quando una persona è online

WhatsApp, trucchi e funzioni segrete: come attivare le notifiche per sapere quando una persona è online. Se volete sapere tutto di un contatto che vi interessa, ecco come dovete fare

WhatsApp, app di messaggistica

Dite la verità, tutti, almeno una volta nella vita, avete provato a controllare gli accessi di una persona (molto probabilmente a voi cara e vicina), su WhatsApp. Molti, però, utilizzano la funzione dell’app che vi permette di nascondere appunto l’orario dell’ultima volta che si è stati online, nonché le famose spunte blu di ricezione del messaggio. Se volete provare a bypassare questo sistema, potrete utilizzare un app dedicata. Si chiama WhatsDog ed è disponibile solo per gli utenti Android. Si tratta di un’applicazione per veri “stalker”, nel senso buono del termine. WhatsDog vi permette infatti di sapere sempre quando una persona si collega alla chat più utilizzata al mondo, e non solo. I più “malati”, possono anche creare un registro dettagliato della durata delle chat, per capire così quando un determinato contatto si collega su WhatsApp e il tempo che passa online.

ALTRE FUNZIONI DI WHATSDOG

Inoltre, WhatsDog vi permette di attivare anche le notifiche, visive e sonore, per avvisarvi quando quella persona che volete “spiare” si collegherà online. Tra l’altro quest’app funziona stand-alone, nel senso che non necessita di aver WhatsApp sul vostro telefono: basta aprirla, inserire il numero del destinatario, e scoprire tutto di lui. Insomma, un app che vi consigliamo di utilizzare con parsimonia, anche perché è facile cadere nella paranoia più totale quando l’obiettivo è controllare un’altra persona. La cosa più semplice da fare, se pensate che un contatto vi ignori o se pensate che lo stesso vi menta sulle sue abitudini sui social, è quella di affrontarla di persona, discutendone a viso aperto, o in caso contrario, di lasciar perdere se riteniate che quella determinata persona vi stia mentendo.

