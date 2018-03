Huawei P20 Lite/ Debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l’iPhone X

Huawei P20 Lite, debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l’iPhone X. Il nuovo dispositivo mobile cinese, sarà acquistabile presso le note catene di elettronica

Il Huawei P20 Lite disponibile da oggi in Italia

Giornata importante per gli amanti della tecnologia. In queste ore usciranno infatti una serie di smartphone nuovi di zecca. Oltre al Samsung Galaxy S9 (di cui ve ne parliamo qui), farà il debutto sul mercato italiano anche l’ultimo modello dei cinesi di Huawei, leggasi il P20 Lite. La multinazionale d’oriente ha il secondo mercato più grande nel Bel Paese per gli smartphone, dietro alla sola Apple, e punta ad assicurarsi ulteriori clienti con il suo ultimo modello. Il P20 sarà disponibile in tre versioni, Lite, classica e Pro/Plus, ma solo il primo sarà acquistabile da oggi, nonostante verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Le grandi catene di consumo, come Unieuro, MediaWorld, Trony, Euronics e via discorrendo, hanno infatti già messo in vendita l’ultimo gioiello di casa Huawei, molto simile all’iPhone X.

IL PREZZO E’ DI 369,90 EURO

Da lontano è molto complicato distinguere i due, visto che il P20, così come l’X, è un dispositivo all-display, ed entrambi prevedono il famoso notch, la tacca (tanto amata quanto odiata), posizionata nella zona superiore del telefono, al cui interno vengono alloggiati vari sensori, leggasi la fotocamera frontale, la capsula auricolare e i sensori di luminosità e di prossimità. Il design del nuovo prodotto di Huawei è senza dubbio molto interessante, con il logo dell’azienda di colore argento, posizionato in basso. Il lettore biometrico per le impronte digitali è invece messo sul retro, di modo che il display abbia potuto godere di dimensioni maggiorate. Per quanto riguarda il prezzo d’acquisto, siamo a circa un terzo dell’iPhone X, visto che vi “basterà” sborsare 369,90 euro per assicurarvelo. Vi ricordiamo la possibilità di acquistarlo anche nell’unico store italiano di Huawei, quello aperto negli scorsi mesi nel centro commerciale City Life, nel cuore di Milano.

