I Griffin senza interruzioni pubblicitarie: PlayStation finanzia la puntata con lo spot di God of War. Negli Stati Uniti, un nuovo approccio pubblicitario da parte di Sony

Quella che andrà in onda domenica sera negli Stati Uniti, sarà la prima puntata nella storia dei Griffin (in America, Family Guy), senza interruzioni pubblicitarie. A finanziare lo show sarà Sony e Playstation, che prima e dopo la nuovo puntata della nota serie di cartoon, manderanno in onda uno sponsor incentrato su God of War. Per sponsorizzare il nuovo capitolo dell’amatissimo videogioco con protagonista Kratos, figlio di Zeus, la multinazionale giapponese ha optato per questa aggressiva campagna di marketing: in poche parole, permetterà ai telespettatori di godersi senza interruzione il noto cartone di cui sopra, attraverso un unico spot pubblicitario della durata di 60 secondi, che verrà trasmesso per metà prima dell’inizio, e metà alla fine.

LE PAROLE DI QIZILBASH

L’ad si chiama Arrow e riguarda appunto il prossimo capitolo di God of War, in uscita il 20 aprile (esclusiva PS ovviamente), fra poco più di un mese. Inoltre, verrà trasmesso anche un brevissimo spot della durata di 10 secondi, dedicato al mondo Playstation. Sony punta molto sul nuovo GOW, e già recentemente aveva proiettato il trailer del gioco in questione sul rettangolo di gioco di una partita NBA. «Questo format pubblicitario, con uno spot da 30 secondi, è molto interessante e crea un’atmosfera unica nonché permette di offrire un approccio migliore per catturare l’attenzione dei fan, sia di quelli nuovi quanto di quelli vecchi – le parole di Asa Qizilbash, vp marketing di PS – più saremo in grado di realizzare eventi di questo tipo, maggiore sarà l’impatto per presentare Playstation come leader del mondo dei videogiochi».

