Offerta Vodafone per gli ex clienti/ Mille minuti, sms a chiunque e 20 GB, a poco più di 10 euro

Nuova interessante offerta rivolta ai possessori degli smartphone. La Vodafone, leader in Italia del settore mobile, ha confezionato una proposta rivolta in particolare ai suoi vecchi clienti che di recente hanno cambiato operatore. La portabilità è una pratica sempre più diffusa, e ogni giorno svariate migliaia di utenti cambiano operatore passando da Vodafone a Tim, da Wind a Tre e via discorrendo. Del resto, sono rari i clienti davvero affezionati, che sono scettici al cambio di compagnia, e i vari operatori mobili lo sanno benissimo, confezionando quindi proposte ad hoc. L’offerta si chiama “Special 20 GB” e comporta appunto 20 Gb di traffico dati, mille minuti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, nonché sms verso chiunque.

I COSTI PER ATTIVARE L’OFFERTA

Il costo di tale operazione è di 10.86 da pagare ogni mese. E’ già stato infatti applicato il cambio di fatturazione successivo alla legge 172/17 che prevedeva appunto il ritorno ai pagamenti ogni trenta giorni, e non più a 28 come fino a poco tempo. Il traffico dati per la connessione incluso nella offerta prevedrà una velocità fino a 4G, e per attivare l’offerta bisognerà sborsare una piccola somma: 9 euro come costi vari, più quelli per l’acquisto della scheda Sim (di solito attorno ai 20 euro), con però del credito già incluso. L’offerta è di tipo winback come detto, rivolta quindi ai vecchi clienti, e sarà attivata una volta che riceveremo apposita comunicazione tramite sms. Per usufruire di questa proposta, dovrete rivolgervi ad uno dei centri Vodafone sparsi per l’Italia.

