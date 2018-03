Samsung Galaxy S9/ Disponibile da oggi in Italia il nuovo gioiello coreano

Samsung Galaxy S9 disponibile da oggi in Italia il nuovo gioiello coreano. Esce oggi nei negozi e negli e-shop l’ultimo modello della multinazionale asiatica: ecco dove acquistarlo

Esce oggi il Samsung Galaxy S9

Una grande giornata per tutti gli amanti degli smartphone ed in particolare per i fan di Samsung: da oggi sarà infatti possibile acquistare in Italia il nuovo Galaxy S9, l’ultimo gioiello della multinazionale coreana. L’S9 fa infatti ufficialmente il suo debutto nel Bel Paese, con l’obiettivo classico di divenire il nuovo standard di riferimento per i telefoni Android, e nel contempo, conquistarsi la seconda fetta del mercato. Attualmente la Samsung è al terzo posto dietro ad Apple e Huawei, ma non è da escludere che con il nuovo top di gamma, possa avvicinarsi agli statunitensi e superare i cinesi. Ma dove sarà possibile acquistare i nuovi Samsung Galaxy S9? Ovviamente nei principali negozi elettronica di tutta Italia, presso i punti vendita dei vari operatori di telefonia mobile (Tim, Vodafone e Wind), e infine, nella miriade di e-shop presenti sul web.

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI

Vi ricordiamo che saranno due le versioni disponibili sul mercato, leggasi il modello base S9, e il suo fratello potenziato, l’S9+. Il prezzo varia dagli 899 euro per la prima versione, ai 999 euro per la seconda. Non viene quindi sfondato il muro dei 1000 euro, con Samsung che non se l’è sentita di spingersi così tanto, dopo le molte critiche nei confronti dell’iPhone X. L’S9 sarà disponibile in tre colorazioni differenti, leggasi il nero Midnight, il blu corallo, e infine, il Lilac Purple. Fra le catene principali dove acquistare il nuovo gioiello, vi ricordiamo ovviamente i grandi magazzini dell’elettronica come MediaWorld, Unieuro, Euronics e Trony. Se invece voleste acquistare l’S9 in un negozio di un operatore mobile, sappiate che potrete farlo solo sottoscrivendo un abbonamento telefonico, pagandolo così a rate.

