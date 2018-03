WhatsApp/ Nascondere l’ultimo accesso ed essere invisibili? Ecco come fare

Come rimanere invisibile su WhatsApp

In un mondo in cui tutto è social, e in cui tutti sanno praticamente tutto di tutti, c’è chi prova anche a nascondersi. Lo si fa in particolare per evitare di essere controllati, e stiamo ovviamente facendo riferimento a WhatsApp. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo diventa spesso e volentieri terreno di litigi. Si pensi ad esempio al famoso “ultimo accesso”, che non è nuovo a creare controversie del tipo: “Perché eri online e non mi hai risposto?”. Ecco, per evitare queste problematiche e tutelare un po’ la propria vita privata, è possibile eliminare la pubblicazione dell’orario in cui ci si è collegati l’ultima volta su WhatsApp: ecco di seguito una brevissima guida. Per i possessori degli smartphone Android dovrete riavviare l’app, cliccare sul pulsante dei tre puntini in alto a destra, e selezionare impostazioni dal menù a tendina.

IL TRUCCO DELL’INVISIBILITA’ TOGLIENDO INTERNET

A quel punto scegliamo la voce account e quindi privacy, e dove c’è l’opzione “ultimo accesso”, spuntiamo “nessuno”. Con questo semplice “trucco”, sarete di fatto invisibili, ma nemmeno voi potrete vedere l’ultimo accesso degli altri contatti in rubrica. Le modalità di modifica della privacy sono le stesse anche per quanto riguarda i possessori di iPhone, l’unica differenza sta nel fatto che l’icona “impostazioni” si trova in basso a sinistra e nel pannello opzioni. C’è quindi una terza opzione, un po’ più complessa, che vi permette di navigare su WhatsApp senza essere visti da nessuno. Staccate internet, che sia il 4G o il wi-fi, quindi aprite l’app e controllate i messaggi ricevuti o spediti senza essere visti. Per evitare però di aggiornare l’ultimo accesso, bisognerà chiudere WhatsApp anche in background una volta usciti.

